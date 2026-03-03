Вратарь «Трактора» Мыльников выбыл до конца сезона из-за травмы
Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников выбыл до конца сезона.
Голкипер «Трактора» Сергей Мыльников пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы.
26-летний вратарь получил повреждение и был заменен на пятой минуте игры FONBET КХЛ против «Ак Барса» (0:1), которая состоялась 1 марта.
«После медицинского обследования, учитывая установленный характер травмы, шансов выйти на лед в нынешнем сезоне у Мыльникова нет», – заявила пресс-служба «Трактора».
В этом сезоне Мыльников провел 31 матч и одержал 16 побед, отражая в среднем 91% бросков при коэффициенте надежности 2,75.
Билялов травмировался в матче «Ак Барс» – «Трактор». Арефьев заменил Тимура на 13-й минуте
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Тут дело не в готовке, у каждого своя физиология, кто больше подвержен травмам, у кого-то связки крепче, у кого-то менее крепкие, это уже врожденное. Люди же не одинаковые, они разные. Я видел, как парню кувалда на руку упала, и даже трещины не было... Он такой прям крепкий-крепкий был. Понятно, что тренировки укрепляют. То, у кого было все крепким, станет еще крепче, но у кого менее просто позволит стать крепче для себя, но по прежднему проигрывая первому.
Входить в плей-офф с парой Мыльников-Николаев опасно, а входить в плей-офф с парой Николаев-Шерстнев - самоубийство.