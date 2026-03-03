Вратарь «Трактора» Мыльников выбыл до конца сезона из-за травмы

Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников выбыл до конца сезона.

Голкипер «Трактора » Сергей Мыльников пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы.

26-летний вратарь получил повреждение и был заменен на пятой минуте игры FONBET КХЛ против «Ак Барса » (0:1), которая состоялась 1 марта.

«После медицинского обследования, учитывая установленный характер травмы, шансов выйти на лед в нынешнем сезоне у Мыльникова нет», – заявила пресс-служба «Трактора ».

В этом сезоне Мыльников провел 31 матч и одержал 16 побед, отражая в среднем 91% бросков при коэффициенте надежности 2,75.

Билялов травмировался в матче «Ак Барс» – «Трактор». Арефьев заменил Тимура на 13-й минуте