Вратарь «Трактора» Мыльников выбыл до конца сезона из-за травмы

Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников выбыл до конца сезона.

Голкипер «Трактора» Сергей Мыльников пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы.

26-летний вратарь получил повреждение и был заменен на пятой минуте игры FONBET КХЛ против «Ак Барса» (0:1), которая состоялась 1 марта.

«После медицинского обследования, учитывая установленный характер травмы, шансов выйти на лед в нынешнем сезоне у Мыльникова нет», – заявила пресс-служба «Трактора».

В этом сезоне Мыльников провел 31 матч и одержал 16 побед, отражая в среднем 91% бросков при коэффициенте надежности 2,75.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoСергей Мыльников 1999
logoКХЛ
logoТрактор
травмы
Как был хрусталём, так им и остался. Имхо, прощаться с ним надо в межсезонье.
Это третий или четвёртый раз за сезон? Не тянет он, похоже, нагрузку первого номера.
Ответ Shevmax
Это третий или четвёртый раз за сезон? Не тянет он, похоже, нагрузку первого номера.
Смешнее будет, если и Билялов так же выбыл. А он может, и раза три за сезон может. Прикиньте, в один матч два вратаря до конца сезона уехали... Кто-нибудь потом статы посмотрит, подумает: «Да там мясо было...»
Тут дело не в готовке, у каждого своя физиология, кто больше подвержен травмам, у кого-то связки крепче, у кого-то менее крепкие, это уже врожденное. Люди же не одинаковые, они разные. Я видел, как парню кувалда на руку упала, и даже трещины не было... Он такой прям крепкий-крепкий был. Понятно, что тренировки укрепляют. То, у кого было все крепким, станет еще крепче, но у кого менее просто позволит стать крепче для себя, но по прежднему проигрывая первому.
Сезон 2025/26 запомнится как сезон проблем с воротами
Ответ Инженер-конструктор
Сезон 2025/26 запомнится как сезон проблем с воротами
Проблема не в воротах,12 ушло в межсезонье.а заменить некем.своих-то 5-6.остальные со стороны.да и главный уже 3-й в команде.вот где проблема.как бы мимо ПО не пролететь.
Ответ John-Vorchun
Проблема не в воротах,12 ушло в межсезонье.а заменить некем.своих-то 5-6.остальные со стороны.да и главный уже 3-й в команде.вот где проблема.как бы мимо ПО не пролететь.
Причём тут свои-чужие, ё-моё
Короче, Трактор, спасибо за сезон.
Входить в плей-офф с парой Мыльников-Николаев опасно, а входить в плей-офф с парой Николаев-Шерстнев - самоубийство.
Ответ Мандалай
Короче, Трактор, спасибо за сезон. Входить в плей-офф с парой Мыльников-Николаев опасно, а входить в плей-офф с парой Николаев-Шерстнев - самоубийство.
Шерстнев отличный кипер, если будет работать то будет одним из лучших, ему игру поймать нужно, но опыта пока мало, а так лет через 5 о нем будет знать весь мир) вообще школа Тратора одна из лучших в мире, (никто за последние 10 летия из воспитанников других клубов не привозил столько кубков Стенли столько как в Челябинск) был на арене Трактор там весь свод увешан майками с фамилиями и все чемпионы мира (воспитаники клуба), но то что делают с клубом это полный писец, Трактор превратили в какой то брелок на ключах у блатных уродов., искрене жаль Челябинск что его так постоянно подставляют
Ответ заблокированному пользователю
Шерстнев отличный кипер, если будет работать то будет одним из лучших, ему игру поймать нужно, но опыта пока мало, а так лет через 5 о нем будет знать весь мир) вообще школа Тратора одна из лучших в мире, (никто за последние 10 летия из воспитанников других клубов не привозил столько кубков Стенли столько как в Челябинск) был на арене Трактор там весь свод увешан майками с фамилиями и все чемпионы мира (воспитаники клуба), но то что делают с клубом это полный писец, Трактор превратили в какой то брелок на ключах у блатных уродов., искрене жаль Челябинск что его так постоянно подставляют
Вы правы. Одна из лучших школ по выращиванию талантливых мальчишек на продажу, к сожалению.
все правильно зачем за это позорище выступать, думаю к концу сезона еще 3-5 игроков слягут, просто клуб превратили в дойную корову, на бумаге все отлично а по факту полное дно, честно говоря всегда любил Трактор но сейчас вообще не интересно смотреть на эту команду просто отталкивает и свое игрой и отношению к игре, это позор всему КХЛ, просто дербанят фед бюджет, зарплаты какие то космические а игра уровня ВХЛ или даже ниже, Что Сочи что кунлунь что Трактор одно и тоже дойные коровы
Жаль конечно, но травма была нелепая очень
и с кем они в ПО
