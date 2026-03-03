  • Спортс
  • Спронг о победе над ЦСКА – своим бывшим клубом: «Приятно было выиграть. В Екатеринбурге у меня будет подарок для ребят. Приятный сюрприз»
Дэниэл Спронг: приятно обыграть ЦСКА, будет приятный сюрприз для партнеров.

Форвард «Автомобилиста» Дэниэл Спронг высказался о победе над ЦСКА (1:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

– Что вы думаете об этой игре? Это был очень равный матч, все решил один гол.

– Да, мы сыграли хорошо. Отлично сработало меньшинство. И большинство у нас было неплохим. У нас было много моментов, просто не удалось забить. Были действительно хорошие шансы, но Гамза [Дмитрий Гамзин] сыграл здорово. В самом конце мы удержали победу, а это самое главное.

– Семен Кизимов забил победный гол с вашей передачи. Как важно для вас было набрать очко в этой игре против бывшего клуба?

– Да, это приятно. Мы победили - этому я рад больше всего. Я сам мог забить еще пару голов, но Гамза сыграл хорошо. В целом это была отличная командная работа. Когда играешь против ЦСКА, то понимаешь, что матч будет малорезультативным. Если посмотреть их последние игры - 1:0, 2:1. Они забивают немного, но очень хорошо обороняются. И мы знали, что игра будет упорной.

– Были ли у вас личные мотивы в матче против ЦСКА?

– Да, приятно было выиграть. Побеждать здесь - особенное чувство. Мы взяли два очка командой и теперь движемся дальше - к игре в среду с московским «Динамо».

– В НХЛ и КХЛ есть интересная традиция: когда играешь против бывшей команды, то ставишь деньги на кон. Если ваш клуб выигрывает, то вы делаете взнос в командную кассу. Вы это делали?

– Да, именно так. Когда вернемся в Екатеринбург, у меня будет подарок для ребят. Их будет ждать приятный сюрприз, - сказал Спронг.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Дэниель несомненно хорош; влил свежую "кровь" в команду. Своим примером брать игру на себя, идти напролом , может и другим придаст большей уверенности. Вот и Шаров с ним в связке уже иной хоккей стал показывать. Да и Мэйсек стал не таким инертным, каким наблюдали его до этого.
Доброго дня. Бессомненно сейчас эта лучшая тройка нападения в команде. Вот вчера Мэйсика там как будто уже не хватило, хотя Кизимов и забил гол, но думаю с Бруксом было бы еще лучше. Да и конечно Спронг нам пришелся впору, его как раз нам и не хватало.)) Со слов Никитина, что он не дорабатывает в защите, не знаю, может и не дорабатывает, но когда команда пропускает, то многим это можно предъявить. Все косячат и где-то получается, что не дорабатывают, но очки исправно при этом зарабатывают уже далеко не каждый. По мне так, у них там все-таки какой то личный конфликт случился. Но и бог с ним, нам от этого только лучше. Удачи Автомобилисту в ПО и с приходом Спронга как то уже не так все безнадежно выглядит) Поживем, увидим, конечно!
Мое почтение! Все так, добавить нечего.) Ждем завтрашней игры, с одним из самых неудобных соперников. Возможно , не такой хоккей получится, как третий период с ЦСКА. А то мысли приходят, зачем покупать таких дорогостоящих легионеров-нападающих, типа ДаКосты, Буше, Спронга , чтоб они потом подвиги на амбразуре у своих ворот совершали.
В другие причины, кроме семнйных, не хочется верить.
