Спронг о победе над ЦСКА – своим бывшим клубом: «Приятно было выиграть. В Екатеринбурге у меня будет подарок для ребят. Приятный сюрприз»

Дэниэл Спронг: приятно обыграть ЦСКА, будет приятный сюрприз для партнеров.

Форвард «Автомобилиста » Дэниэл Спронг высказался о победе над ЦСКА (1:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Что вы думаете об этой игре? Это был очень равный матч, все решил один гол.

– Да, мы сыграли хорошо. Отлично сработало меньшинство. И большинство у нас было неплохим. У нас было много моментов, просто не удалось забить. Были действительно хорошие шансы, но Гамза [Дмитрий Гамзин ] сыграл здорово. В самом конце мы удержали победу, а это самое главное.

– Семен Кизимов забил победный гол с вашей передачи. Как важно для вас было набрать очко в этой игре против бывшего клуба?

– Да, это приятно. Мы победили - этому я рад больше всего. Я сам мог забить еще пару голов, но Гамза сыграл хорошо. В целом это была отличная командная работа. Когда играешь против ЦСКА , то понимаешь, что матч будет малорезультативным. Если посмотреть их последние игры - 1:0, 2:1. Они забивают немного, но очень хорошо обороняются. И мы знали, что игра будет упорной.

– Были ли у вас личные мотивы в матче против ЦСКА?

– Да, приятно было выиграть. Побеждать здесь - особенное чувство. Мы взяли два очка командой и теперь движемся дальше - к игре в среду с московским «Динамо».

– В НХЛ и КХЛ есть интересная традиция: когда играешь против бывшей команды, то ставишь деньги на кон. Если ваш клуб выигрывает, то вы делаете взнос в командную кассу. Вы это делали?

– Да, именно так. Когда вернемся в Екатеринбург, у меня будет подарок для ребят. Их будет ждать приятный сюрприз, - сказал Спронг.