Марченко с 2+1 стал первой звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Даккор с 35 сэйвами против «Каролины» и Кэйтс с 1+1
Кирилл Марченко, Джоуи Даккор и Ноа Кэйтс – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – форвард «Филадельфии» Ноа Кэйтс с 2 (1+1) очками в матче с «Торонто» (3:2 Б).
Вторая звезда – вратарь «Сиэтла» Джоуи Даккор, отразивший 35 из 36 бросков в матче с лидером Востока «Каролиной» (2:1).
Первая звезда – форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Рейнджерс» (5:4 ОТ).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Идет чуть лучше графика прошлого сезона - 0.943 за игру против 0.936.
Идет чуть лучше графика прошлого сезона - 0.943 за игру против 0.936.
По сути ровно тот же уровень
Хороший шанс в этом сезоне снова выбить тридцатку. Лишь бы без травм.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем