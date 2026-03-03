Канцеров о травме Силантьева: «Сильный отряд не должен заметить потери бойца. Связочка с Ткачевым работает. Любого к нам поставь, все равно игра больше будет зависеть от нас»

  • Спортс
Форвард «Металлурга» Роман Канцеров высказался о травме своего партнера по звену Дмитрия Силантьева. 

21-летний Канцеров идет на первом месте в списке лучших бомбардиров магнитогорцев с 59 (32+27) очками в 57 играх. 

На счету 25-летнего Силантьева 45 (20+25) баллов в 53 играх. В феврале он перенес операцию в связи с травмой ноги. 

– Травма Дмитрия Силантьева сильно сказывается на команде в целом и вашем звене с Владимиром Ткачевым в частности?

– Надеемся, что для нас с Володей найдется новый партнер по звену. Но я бы не сказал, что в нашей тройке только на Димке все было зациклено. Конечно, ему хочется пожелать здоровья. Но так случилось, что мы его потеряли. С другой стороны, сильный отряд не должен заметить потери бойца.

Если мы настоящая команда, то должны грамотно выйти из этой ситуации. Во-первых, поддержать Димку. Во-вторых, найти ему замену, по крайней мере временно. Рано или поздно Дима вернется. Если вернется в этом сезоне, будет вообще чудо, так что, скорее всего, в следующем.

Будем пока искать замену. Все равно наша связочка с Володей потихоньку работает. Мне кажется, любого игрока к нам поставь в тройку, все равно игра больше будет зависеть от нас.

– То есть готовы идти в плей-офф без Силантьева?

– Да, в любом случае каждый игрок должен быть самостоятельной единицей. Хороший хоккеист должен прокачивать своего партнера по команде, по звену. А если они друг друга прокачивают – еще лучше, – сказал Канцеров. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Известия»
Силантьеву здоровья, Канцерову - взять кубок!
----------
очень бы хотел увидеть Канцерова в НХЛ.
Ответ Checker77
Не в этом году.
Ответ Yondu Udonta_1116958327
Вам вообще ближайшее десятилетие не видеть😅😅
Слишком ты высокомерный , канцеров ! Заносит тебя не по достигнутым заслугам коих и нет на сегодняшний день.
