Бриэр о «Филадельфии» на дедлайне: «Мы все еще строим команду с прицелом на будущее. Я не против усиления, но краткосрочные варианты нас не привлекают»

Даниэль Бриэр о «Филадельфии» перед дедлайном: все еще строим команду на будущее.

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр высказался о стратегии «Филадельфии» перед трансферным дедлайном, намеченным на 6 марта.

«Флайерс» идут на 11-м месте в Восточной конференции и отстают от зоны плей-офф на 4 очка. Команда не выходила в плей-офф с 2020 года.

«Мы не спешим с решениями. Для нас важнее всего будущее. Мы все еще строим команду с прицелом на будущее. Я не против усиления команды, если это будет иметь смысл сейчас и в перспективе.

Будет справедливо сказать, что на данном этапе краткосрочные варианты нас не привлекают.

Да, мы всегда стремимся попасть в плей-офф. Но в то же время мы стремимся создать команду, которая будет претендовать на Кубок Стэнли в течение многих лет. Речь не идет о выходе в плей-офф в одном сезоне и пропуске в следующий год (у «Флайерс» была такая серия с 2012 по 2021 год – Спортс).

Мы хотим создать команду, которая будет стабильно выступать год за годом. Поэтому нужно сохранять осторожность и рассматривать весь проект именно с такой точки зрения», – сказал Бриэр.