Элиас Петтерссон – журналистам о возможном обмене: «Задайте вопрос себе, эти слухи исходят от вас. Я первым скажу, что не оправдал ожиданий, связанных с контрактом»

Элиас Петтерссон об обмене: журналисты, задайте вопрос сами себе.

Форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон высказался о своем возможном обмене.

В текущем сезоне 27-летний швед провел 52 матча и набрал 35 (13+22) очков при полезности «минус 17».

Его контракт со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 11,6 миллиона долларов действует до 2032 года.

«Задайте вопрос себе. Ведь именно от вас, журналистов, исходят слухи о сделке.

Я первым скажу, что не оправдал ожиданий, связанных с контрактом. Я бы хотел, чтобы все было по-другому, чтобы было больше очков. Но что есть, то есть.

Столько проигрывать – это ужасно. Мы на последнем месте в лиге, и это отвратительное ощущение. Сегодня постараемся хорошо сыграть», – сказал Петтерссон перед матчем с «Далласом» (1:6).

«Детройт» пытается выменять Петтерссона у «Ванкувера». У форварда с зарплатой 11,6 млн долларов в год полный запрет на обмен по контракту (Брюс Гарриоч)