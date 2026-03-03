Панарин не забил в первых 4 матчах за «Лос-Анджелес». У него 1 бросок, 2 потери и «минус 1» за 22:24 против «Колорадо»

Артемий Панарин не забил в первых 4 матчах за «Лос-Анджелес».

Форвард «Лос-Анджелеса » Артемий Панарин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо » (2:4).

В 4 играх за «Кингс» после обмена из «Рейнджерс» 34-летний россиянин набрал 3 (0+3) очка.

Сегодня Панарин (22:24 – первое время среди форвардов «Кингс», полезность «минус 1») 1 раз бросил в створ и допустил 2 потери при 1 перехвате.