  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Панарин не забил в первых 4 матчах за «Лос-Анджелес». У него 1 бросок, 2 потери и «минус 1» за 22:24 против «Колорадо»
17

Панарин не забил в первых 4 матчах за «Лос-Анджелес». У него 1 бросок, 2 потери и «минус 1» за 22:24 против «Колорадо»

Артемий Панарин не забил в первых 4 матчах за «Лос-Анджелес».

Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (2:4). 

В 4 играх за «Кингс» после обмена из «Рейнджерс» 34-летний россиянин набрал 3 (0+3) очка. 

Сегодня Панарин (22:24 – первое время среди форвардов «Кингс», полезность «минус 1») 1 раз бросил в створ и допустил 2 потери при 1 перехвате. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКолорадо
logoНХЛ
logoЛос-Анджелес
logoАртемий Панарин
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Он стабилен, мастеровит и умён. Это нормально, когда бывают игры не результативные в плане личной статистики. Потому друзья, не надо списывать человека. Он в порядке)
Ответ kirahornet@icloud.com
Он стабилен, мастеровит и умён. Это нормально, когда бывают игры не результативные в плане личной статистики. Потому друзья, не надо списывать человека. Он в порядке)
ну так можно сказать почти про любого игрока НХЛ с зарплатой в районе 8 млн и выше. в чем смысл комментария?
Ответ *MVP*
ну так можно сказать почти про любого игрока НХЛ с зарплатой в районе 8 млн и выше. в чем смысл комментария?
Смысл прямой) это был ответ на высказывания выше про конкретно взятого игрока, а не про любого другого с зарплатой 8млн
Был самым острым и полезным в своей команде. Выходы из зоны через него, в чужой зоне почти в каждой смене обострение, кроме того, очень неплохо защищался в сравнении с самим собой же. Вернется народ из лазарета и будет еще лучше играть. Сегодня тащил Форсберг, но когда из лучших у тебя кроме Темы - это Копитар, Перри и пару проспектов из АХЛ (Кемпе в пустые привез - из зоны не смог выйти), а у соперника Мак, Мак и Нечас с Вэлом, то шансов не много прямо скажем.
Ну и поднагрузили Тему к концу, что аж на ровном месте не устоял на ногах и привез удаление.
Но в целом, играет на своем уровне.
Ответ Авраам Иванов
Был самым острым и полезным в своей команде. Выходы из зоны через него, в чужой зоне почти в каждой смене обострение, кроме того, очень неплохо защищался в сравнении с самим собой же. Вернется народ из лазарета и будет еще лучше играть. Сегодня тащил Форсберг, но когда из лучших у тебя кроме Темы - это Копитар, Перри и пару проспектов из АХЛ (Кемпе в пустые привез - из зоны не смог выйти), а у соперника Мак, Мак и Нечас с Вэлом, то шансов не много прямо скажем. Ну и поднагрузили Тему к концу, что аж на ровном месте не устоял на ногах и привез удаление. Но в целом, играет на своем уровне.
Сказки не рассказывайте
Ответ Bansly
Сказки не рассказывайте
По игре с Колорадо именно такое у меня мнение. К тому же, гол Бута его заслуга во многом.
Из болота в болото перешел. А так с ним точно всё гуд
Ответ Herder
Из болота в болото перешел. А так с ним точно всё гуд
Выбрать мог кого угодно, кто же заставлял выбрать болото? А по делу, что хотел, то и получил. Главное город, а не победы и игра, так получай что хотел)))
Ладно скоро игры с Ютой и Калгари с Ванкувером(и даже Рейнджерс с Девилс)вот там и посмотрим
Главное чтобы Алиса была довольна
Ну Панарин никогда и не был голеадором. Очки набирает, пользу приносит. Или вы думали, что после подписания Панарина все стали играть на своём топовом уровне, забыв про возраст?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Питтсбург» примет «Баффало», «Коламбус» против «Флориды», «Рейнджерс» сыграют с «Торонто», «Тампа» – с «Виннипегом»
вчера, 22:01
Грэйвс сказал, что стал бы полицейским, если бы не хоккей, Рихтер – астронавтом, Матто – пожарным, Стемковски – почтальоном, Лундквист играл бы в футбол
вчера, 21:53
Таварес – 10-й игрок в истории НХЛ, сделавший по 300+ передач за две франшизы
вчера, 21:29
Роман Ротенберг выложил фото с Газзаевым: «Легенда»
вчера, 21:09Фото
«Миннесота» выменяла Петри у «Флориды» на драфт-пик
вчера, 20:57
Фолиньо о матчах в день дедлайна: «Всегда считал это глупостью. Это отвлекает. Не понимаю, почему НХЛ не сделала этот день тренировочным для всех»
вчера, 20:39
Макдэвид о новичках «Эдмонтона»: «Мне нравятся все трое. У Мерфи есть габариты, он хорошо защищается, то же самое можно сказать о Дикинсоне. Дак – молодой парень, играет жестко»
вчера, 20:26
Ларионов о 2:1 с «Динамо» Минск: «Горжусь коллективом. Сложный матч против сильного соперника. Выдержать и сыграть на характере, дисциплинированно – это приятно»
вчера, 19:47
«Нью-Джерси» поместил Цыплакова, Дадонова и Гленденинга на драфт отказов. У Максима 0 очков в 9 играх за клуб при кэпхите 2,25 млн долларов
вчера, 19:22
СКА выиграл 4 из 6 последних матчей – сегодня 2:1 с «Динамо» Минск в овертайме. Команда Ларионова идет 6-й на Западе
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
ЛеБрюн сообщил, что интерес к защитнику «Филадельфии» Ристолайнену вырос: «Похоже, появилось несколько новых команд»
вчера, 21:59
Уил о новом контракте с «Динамо»: «Это отличная организация. Каждый год у нас хорошая команда, которая близка к тому, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Надеюсь, наконец-то сможем это сделать»
вчера, 20:45
Квартальнов после 1:2 от СКА: «Надо побольше энергии, агрессии. Мы можем играть по-другому»
вчера, 19:58
«Сент-Луис» поместил Жозефа на драфт отказов для расторжения контракта
вчера, 19:35
39-летний Широков о продолжении карьеры: «Решение буду принимать по окончании сезона. Силы и желание играть в хоккей у меня есть»
вчера, 18:52
Роман Ротенберг об игре футбольного «Динамо» после перерыва: «Отлично вообще! Молодцы! Ждем победы в матче против «Спартака»
вчера, 17:59
Лав о матче в Шанхае: «Я первый раз в Китае. Это прекрасный опыт, замечательный город, гостеприимство, все на высшем уровне. Единственный момент – непривычный размер льда, хотелось добавить скорости»
вчера, 16:08
Люзенков о матче с «Шанхаем» в Китае: «Талисман издалека на Кунг‑Фу Панду похож, если площадку чуть уменьшат, будет как у нас. Думаю, с каждой игрой китайский болельщик будет больше понимать нюансы»
вчера, 14:46
«Адмирал» и «Барыс» потеряли шансы на плей-офф после победы «Сибири» над «Шанхай Дрэгонс» (2:1)
вчера, 14:10
Гришин о 3:7 с «Адмиралом»: «Нефтехимик» сильно хотел победить, видимо. Много ошибок в обороне, нас наказали за это. Постараемся, чтобы счет психологически не давил, какая разница – 3:7 или 3:4»
вчера, 13:50
Рекомендуем