Ничушкин не забил в 8-м матче подряд, остался без очков – в 3-м. У него 1 бросок и 1 потеря за 19:06 против «Лос-Анджелеса»

Валерий Ничушкин не забил в 8-м матче подряд, остался без очков – в 3-м.

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:2).

30-летний россиянин продлил свою серию игр без очков до 3 игр, безголевую – до 8 (6 ассистов, 12 бросков и полезность «+3» на отрезке).

В сезоне у него 35 (12+23) баллов в 50 играх при полезности «+5».

Сегодня Ничушкин (19:06, нейтральная полезность) 1 раз бросил в створ и допустил 1 потерю.