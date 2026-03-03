Ничушкин не забил в 8-м матче подряд, остался без очков – в 3-м. У него 1 бросок и 1 потеря за 19:06 против «Лос-Анджелеса»
Валерий Ничушкин не забил в 8-м матче подряд, остался без очков – в 3-м.
Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:2).
30-летний россиянин продлил свою серию игр без очков до 3 игр, безголевую – до 8 (6 ассистов, 12 бросков и полезность «+3» на отрезке).
В сезоне у него 35 (12+23) баллов в 50 играх при полезности «+5».
Сегодня Ничушкин (19:06, нейтральная полезность) 1 раз бросил в створ и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
