  • Маккиннон сократил отставание от Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ – 99 очков против 103 при 2 играх в запасе. Кучеров идет 3-м с 95 баллами
Нэтан Маккиннон сократил отставание от Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:2). 

На счету 30-летнего канадца стало 99 (41+58) очков в 58 играх при полезности «+53». 

Он возглавляет снайперскую гонку и рейтинг самых полезных игроков в текущем сезоне лиги, а в гонке бомбардиров идет на втором месте, уступая лишь Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (103 очка в 61 игре, 35+68).

При этом у Маккиннона (1 пропуск в сезоне) есть 2 матча в запасе по сравнению с лидером. 

На третьем месте идет форвард «Тампы» Никита Кучеров (95 очков в 54 играх, 31+64). У россиянина (4 пропуска) есть 3 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом. 

Спасибо, что стали давать инфу об оставшихся матчах
Если Маккиннон забьет еще 6-7 шайб до конца марта, то в гонке за Ришара его уже вряд ли кто догонит, примерно так же шел в прошлом году немец, как сразу оторвался на 7-8 шайб, так и довез до конца чемпионата, и был единственным с 50 забитыми , в этом такая же ситуация, хотя еще пару лет назад по 5-6 чел пробивали полтинники
Тампа выключилась немного , чтобы набирать ближе к концу сезона уже, Никита скорее всего матчей 10 следующих будет идти в среднем 1- 1.3 за матч , думаю что в этом году Арт ожидать не стоит
Тампа выключилась немного , чтобы набирать ближе к концу сезона уже, Никита скорее всего матчей 10 следующих будет идти в среднем 1- 1.3 за матч , думаю что в этом году Арт ожидать не стоит
Окак прогноз поменялся. До олимпиады тут каждый кричал как Никитос налегке заберёт Арт в этом сезоне
Окак прогноз поменялся. До олимпиады тут каждый кричал как Никитос налегке заберёт Арт в этом сезоне
Так бы и было если бы Тампа решила сохранить темп который набрала , но Купер хочет зацепить ещё один КС и дал пока ребятам выдохнуть
