Свечников без очков во 2-м матче подряд: 5 бросков, 3 потери, 1 хит и «минус 1» за 15:49 против «Сиэтла». У него 51 балл в 60 играх в сезоне

Андрей Свечников остался без очков во 2-м матче подряд.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла » (1:2).

25-летний россиянин остался без очков во 2-й игре подряд. В текущем сезоне у него 51 (21+30) балл в 60 матчах.

Сегодня Свечников (15:49, 1:29 – в большинстве, «минус 1») 5 раз бросил в створ ворот и применил 1 силовой прием. Также у него 3 потери и малый штраф.