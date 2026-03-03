«Даллас» одержал 9 побед подряд и обновил рекорд франшизы. Команда Галуцена идет на 2-м месте на Западе и в общей таблице НХЛ
«Даллас» разгромил «Ванкувер» (6:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для техасцев 9-й подряд. Это новый рекорд клуба и франшизы (с учетом достижений «Миннесоты Норт Старс»).
Предыдущее достижение – 8 побед подряд – было установлено в марте и апреле 2024 года.
С 83 очками в 60 играх «Старс» идут на втором месте в Западной конференции и общей таблице НХЛ, уступая лишь «Колорадо».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
Такая дурацкая система, сколько ни побеждай - после 20 туров уже было известно, что в первом раунде будем играть с Квинесотой
Это да. По сути 2 из трёх сильнейших команд запада вылетят уже в первых двух раундах.
Очень скромный стрик для клуба с 59-летней историей
