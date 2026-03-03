«Даллас» одержал 9 побед подряд и обновил рекорд франшизы. Команда Галуцена идет на 2-м месте на Западе и в общей таблице НХЛ

«Даллас» одержал 9 побед подряд и обновил рекорд франшизы.

«Даллас » разгромил «Ванкувер » (6:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для техасцев 9-й подряд. Это новый рекорд клуба и франшизы (с учетом достижений «Миннесоты Норт Старс»).

Предыдущее достижение – 8 побед подряд – было установлено в марте и апреле 2024 года.

С 83 очками в 60 играх «Старс» идут на втором месте в Западной конференции и общей таблице НХЛ, уступая лишь «Колорадо».