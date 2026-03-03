Владимир Юрзинов: «В КХЛ кубковая конкуренция не сложилась, а в ВХЛ настоящая интрига. Нам нужно больше ценить эту лигу, именно в ней определяется чемпион России»
Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов призвал уделять больше внимания ВХЛ.
– Владимир Владимирович, что для себя отметили по итогам этой зимы?
– Все мы переживаем, что в регулярном чемпионате КХЛ рановато наступила ясность с путевками в плей-офф, в общем-то еще зимой стали известны все 16 кубковых участников. Нам надо разобраться в причинах – почему конкуренция не сложилась.
Но если в российском хоккее вам очень хочется увидеть настоящую кубковую интригу, то посмотрите на ВХЛ! Там, например, пятое место отделяет от семнадцатого лишь шесть очков, а борьба за плей-офф по традиции идет до последнего тура – с большим количеством участников.
Вообще наша пресса уделяет ВХЛ маловато внимания. Именно в этой лиге определяется чемпион России и именно в ней представлены все исторические хоккейные центры страны – от Москвы до Санкт-Петербурга, от Пензы до Новокузнецка, от Ханты-Мансийска до Кирово-Чепецка.
Великих хоккеистов, которых воспитали эти города, можно перечислять очень долго. Мальцев, Светлов, Первухин, Бобровский, Капризов – это только начало списка. Без этих городов у нашего хоккея не было бы великих побед.
– Что пожелаете ВХЛ?
– Нам нужно больше ценить ВХЛ, понимать значимость этой лиги для российского хоккея. В конце концов чемпион России определяется именно в этой лиге.
Хотелось бы, чтобы сборная ВХЛ регулярно формировалась и принимала участие в турнирах – например, в Кубке Первого канала или в Матчах звезд КХЛ.
В последние годы некоторые тренеры из ВХЛ доросли до КХЛ, получили доверие в главной лиге страны – и его оправдали. Надеюсь, что этот процесс будет продолжаться.
Чем сильнее будет ВХЛ, тем лучше будет себя чувствовать весь наш хоккей! – сказал Юрзинов.
достаточно сейчас взглянуть на таблицу, где 8 и 17 место разделяют всего 4 очка (и 6 очков от 17 до 5 места), три сезона подряд в ВХЛ 16я команда в первом раунде ПО выбивает победителя регулярки, в прошлом сезоне финалисты позапрошлого ПО вообще в топ-16 не попали, а действующий чемпион Торпедо-Горький всего в 1 очке от 17 места, Гришин и Исаков, заматерев в вышке, теперь неплохо себя показывают в КХЛ.
Да, в КХЛ, безусловно и класс исполнителей выше, и скорости совершенно другие, но ВХЛ подкупает своей непредсказуемостью, прежде всего.