Владимир Юрзинов: «В КХЛ кубковая конкуренция не сложилась, а в ВХЛ настоящая интрига. Нам нужно больше ценить эту лигу, именно в ней определяется чемпион России»

Владимир Юрзинов: в КХЛ нет кубковой конкуренции, а в ВХЛ настоящая интрига.

Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов призвал уделять больше внимания ВХЛ.

– Владимир Владимирович, что для себя отметили по итогам этой зимы?

– Все мы переживаем, что в регулярном чемпионате КХЛ рановато наступила ясность с путевками в плей-офф, в общем-то еще зимой стали известны все 16 кубковых участников. Нам надо разобраться в причинах – почему конкуренция не сложилась.

Но если в российском хоккее вам очень хочется увидеть настоящую кубковую интригу, то посмотрите на ВХЛ! Там, например, пятое место отделяет от семнадцатого лишь шесть очков, а борьба за плей-офф по традиции идет до последнего тура – с большим количеством участников.

Вообще наша пресса уделяет ВХЛ маловато внимания. Именно в этой лиге определяется чемпион России и именно в ней представлены все исторические хоккейные центры страны – от Москвы до Санкт-Петербурга , от Пензы до Новокузнецка, от Ханты-Мансийска до Кирово-Чепецка.

Великих хоккеистов, которых воспитали эти города, можно перечислять очень долго. Мальцев, Светлов , Первухин , Бобровский , Капризов – это только начало списка. Без этих городов у нашего хоккея не было бы великих побед.

– Что пожелаете ВХЛ?

– Нам нужно больше ценить ВХЛ, понимать значимость этой лиги для российского хоккея. В конце концов чемпион России определяется именно в этой лиге.

Хотелось бы, чтобы сборная ВХЛ регулярно формировалась и принимала участие в турнирах – например, в Кубке Первого канала или в Матчах звезд КХЛ.

В последние годы некоторые тренеры из ВХЛ доросли до КХЛ, получили доверие в главной лиге страны – и его оправдали. Надеюсь, что этот процесс будет продолжаться.

Чем сильнее будет ВХЛ, тем лучше будет себя чувствовать весь наш хоккей! – сказал Юрзинов.