  • Владимир Юрзинов: «В КХЛ кубковая конкуренция не сложилась, а в ВХЛ настоящая интрига. Нам нужно больше ценить эту лигу, именно в ней определяется чемпион России»
Владимир Юрзинов: «В КХЛ кубковая конкуренция не сложилась, а в ВХЛ настоящая интрига. Нам нужно больше ценить эту лигу, именно в ней определяется чемпион России»

Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов призвал уделять больше внимания ВХЛ. 

– Владимир Владимирович, что для себя отметили по итогам этой зимы?

– Все мы переживаем, что в регулярном чемпионате КХЛ рановато наступила ясность с путевками в плей-офф, в общем-то еще зимой стали известны все 16 кубковых участников. Нам надо разобраться в причинах – почему конкуренция не сложилась.

Но если в российском хоккее вам очень хочется увидеть настоящую кубковую интригу, то посмотрите на ВХЛ! Там, например, пятое место отделяет от семнадцатого лишь шесть очков, а борьба за плей-офф по традиции идет до последнего тура – с большим количеством участников.

Вообще наша пресса уделяет ВХЛ маловато внимания. Именно в этой лиге определяется чемпион России и именно в ней представлены все исторические хоккейные центры страны – от Москвы до Санкт-Петербурга, от Пензы до Новокузнецка, от Ханты-Мансийска до Кирово-Чепецка.

Великих хоккеистов, которых воспитали эти города, можно перечислять очень долго. Мальцев, Светлов, Первухин, Бобровский, Капризов – это только начало списка. Без этих городов у нашего хоккея не было бы великих побед.

– Что пожелаете ВХЛ?

– Нам нужно больше ценить ВХЛ, понимать значимость этой лиги для российского хоккея. В конце концов чемпион России определяется именно в этой лиге.

Хотелось бы, чтобы сборная ВХЛ регулярно формировалась и принимала участие в турнирах – например, в Кубке Первого канала или в Матчах звезд КХЛ. 

В последние годы некоторые тренеры из ВХЛ доросли до КХЛ, получили доверие в главной лиге страны – и его оправдали. Надеюсь, что этот процесс будет продолжаться.

Чем сильнее будет ВХЛ, тем лучше будет себя чувствовать весь наш хоккей! – сказал Юрзинов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
Сложно говорить о кубковой конкуренции когда из 11 команд в конференции в плей-офф выходят 8.
Ответ maks44
Сложно говорить о кубковой конкуренции когда из 11 команд в конференции в плей-офф выходят 8.
И те 3 что не выходят на западе, известны еще с августа
Кстати согласен по конкурентности внутри лиг ВХЛ гораздо интереснее КХЛ, уровень безусловно ниже, но нельзя сказать, что прям совсем не смотрибельно
ну в плане интриги ВХЛ и вправду очень интересная лига.
достаточно сейчас взглянуть на таблицу, где 8 и 17 место разделяют всего 4 очка (и 6 очков от 17 до 5 места), три сезона подряд в ВХЛ 16я команда в первом раунде ПО выбивает победителя регулярки, в прошлом сезоне финалисты позапрошлого ПО вообще в топ-16 не попали, а действующий чемпион Торпедо-Горький всего в 1 очке от 17 места, Гришин и Исаков, заматерев в вышке, теперь неплохо себя показывают в КХЛ.
Да, в КХЛ, безусловно и класс исполнителей выше, и скорости совершенно другие, но ВХЛ подкупает своей непредсказуемостью, прежде всего.
Ответ kilo_gilo
ну в плане интриги ВХЛ и вправду очень интересная лига. достаточно сейчас взглянуть на таблицу, где 8 и 17 место разделяют всего 4 очка (и 6 очков от 17 до 5 места), три сезона подряд в ВХЛ 16я команда в первом раунде ПО выбивает победителя регулярки, в прошлом сезоне финалисты позапрошлого ПО вообще в топ-16 не попали, а действующий чемпион Торпедо-Горький всего в 1 очке от 17 места, Гришин и Исаков, заматерев в вышке, теперь неплохо себя показывают в КХЛ. Да, в КХЛ, безусловно и класс исполнителей выше, и скорости совершенно другие, но ВХЛ подкупает своей непредсказуемостью, прежде всего.
У ВХЛ есть свой шарм, это да.
У Вышки плохо с медийкой. Подраскрутить бы, сделать какую-никакую аналитику, обзоры и статьи на ее счет, уже дело пошло бы в сторону увеличения интереса. Да и по федеральным каналам можно было бы пару матчей вместо фильмов показать. ФНЛ же крутят, хоть там тоже не всегда вау-матчи попадаются
Ответ Alexander Kulkov
У Вышки плохо с медийкой. Подраскрутить бы, сделать какую-никакую аналитику, обзоры и статьи на ее счет, уже дело пошло бы в сторону увеличения интереса. Да и по федеральным каналам можно было бы пару матчей вместо фильмов показать. ФНЛ же крутят, хоть там тоже не всегда вау-матчи попадаются
Так и у КХЛ далеко не лучшим образом с медийкой)
В ВХЛ убрали деление на конференции и дивизионы. Все команды проводят друг с другом по матчу дома и на выезде. 1 выходит на 16 и т.д В КХЛ бы так же сделать.
Ответ Why always me?!
В ВХЛ убрали деление на конференции и дивизионы. Все команды проводят друг с другом по матчу дома и на выезде. 1 выходит на 16 и т.д В КХЛ бы так же сделать.
Тогда выйдет что в КХЛ у команд будет 42 матча за сезон)
Ответ noyneim
Тогда выйдет что в КХЛ у команд будет 42 матча за сезон)
По два раза дома и в гостях. 84 игры. Полноценная регулярка как в НХЛ.
Даже не знаю, от чего больше тошнит: от фразы "нам надо гордиться" или "нам надо ценить".
Интрига в Кубке Гагарина существует, она отсутствует в регулярном чемпионате. Не надо путать два разных турнира.
Дедушка старенький уже. Зачем его спрашивать? Кому интересно это звание без кубка Гагарина? Через 5-10 лет, да что там, через год, спроси, кто чемпион Рлссии по хоккею 2024?Кто чемпион 2025? Ответят Металлург и Локомотив. И всем пофиг, что они обладатели КГ, а чемпионы России🤣.
