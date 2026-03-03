Лига чемпионов. «Фрелунда» победила «Лулео» в финале благодаря голу за 3 секунды до конца овертайма – 3:2 ОТ
«Фрелунда» победила «Лулео» в финале европейской Лиги чемпионов.
«Фрелунда» обыграла «Лулео» в финале европейской Лиги чемпионов – 3:2 ОТ.
Это был второй чисто шведский финал в истории турнира (с сезона-2014/15). В 2015 году в решающем матче встречались эти же клубы, победу одержал «Лулео» (4:2).
Победный гол забил Йере Иннала – он отличился за три секунды до конца овертайма.
Финал
«Фрелунда» Швеция – «Лулео» Швеция – 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)
1:0 – 32 Ласу
1:1 – 42 Койвистойнен
2:1 – 48 Петерсон
2:2 – 60 Лескинен
3:2 – ОТ Иннала
