Лига чемпионов. «Фрелунда» победила «Лулео» в финале благодаря голу за 3 секунды до конца овертайма – 3:2 ОТ

«Фрелунда» обыграла «Лулео» в финале европейской Лиги чемпионов – 3:2 ОТ.

Это был второй чисто шведский финал в истории турнира (с сезона-2014/15). В 2015 году в решающем матче встречались эти же клубы, победу одержал «Лулео» (4:2).

Победный гол забил Йере Иннала – он отличился за три секунды до конца овертайма.

Лига чемпионов

Финал

«Фрелунда» Швеция – «Лулео» Швеция – 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)

1:0 – 32 Ласу

1:1 – 42 Койвистойнен

2:1 – 48 Петерсон

2:2 – 60 Лескинен

3:2 – ОТ Иннала