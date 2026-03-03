КХЛ. «Металлург» обыграл «Динамо» Минск, «Ак Барс» уступил «Ладе», «Амур» победил «Нефтехимик», «Салават» одолел «Адмирал»
В FONBET КХЛ проходят очередные матчи.
В FONBET КХЛ «Лада» обыграла «Ак Барс», «Динамо» Минск проиграло «Металлургу», «Амур» победил «Нефтехимик» (3:1), «Салават Юлаев» в гостях одолел «Адмирал» (2:1 Б).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
276 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Только победы нашим парням!!!
Так безвольно играть с командой вхл...