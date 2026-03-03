  • Спортс
КХЛ. «Металлург» обыграл «Динамо» Минск, «Ак Барс» уступил «Ладе», «Амур» победил «Нефтехимик», «Салават» одолел «Адмирал»

В FONBET КХЛ проходят очередные матчи.

В FONBET КХЛ «Лада» обыграла «Ак Барс», «Динамо» Минск проиграло «Металлургу», «Амур» победил «Нефтехимик» (3:1), «Салават Юлаев» в гостях одолел «Адмирал» (2:1 Б).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Амур по справедливости больше заслуживает ПО, чем Сибирь. Ничего против новосибирцев не имею, но выше идут за счёт того, что кучу буллитных и от-побед нашакалили, которые с какого-то перепугу решили считать наравне с победами в основное время. В итоге 12 побед в основное время за 61 матч, но проход в ПО. И тут же Амур рядом с 20 победами, но вне ПО.
Ответ Denis_VD
Амур по справедливости больше заслуживает ПО, чем Сибирь. Ничего против новосибирцев не имею, но выше идут за счёт того, что кучу буллитных и от-побед нашакалили, которые с какого-то перепугу решили считать наравне с победами в основное время. В итоге 12 побед в основное время за 61 матч, но проход в ПО. И тут же Амур рядом с 20 победами, но вне ПО.
При нормальной трёхочковой системе у Амура должно было быть сейчас 75 очков, а у Сибири только 70.
Ответ guizzy
При нормальной трёхочковой системе у Амура должно было быть сейчас 75 очков, а у Сибири только 70.
Да, тоже на это внимание обратил. К слову, у Сибири меньше всего вообще побед в лиге наряду с Адмиралом. Даже у Лады и Сочи, которые лишилось шансов на ПО ещё в прошлом веке, по 15 побед.
Нет сил уже смотреть на рожу Анвара. Скорее бы сезон завершился
Ответ Azevedo51
Нет сил уже смотреть на рожу Анвара. Скорее бы сезон завершился
Да не смотри, тебя никто не заставляет!!!
Что же Сереженька Кселл помалкивает, ведь два дня назад написывал, что хана Металлургу в Минске и что Разина летом увольнять нужно?
Амур молодцы
Только Салават!!!
Только победы нашим парням!!!
Ответ Руслан Ильясов
Только Салават!!! Только победы нашим парням!!!
Посмотрим ,но сольют, в хорошем случае ничья и победа адмирала.
Повезёт тому, кому попадётся АК барс
Так безвольно играть с командой вхл...
Камбэк - это невозможное для лже тренера АК барса
АК барс поздравляю с позором и будущим бездарным вылетом в 1/8. Можно больше не переживать. Зато потом от Анвара избавимся. Но от Валиуллина вряд ли
Магнитогорск с Победой!Минску спасибо за игру и удачи в следующих матчах,в которых будет не легко,как сегодня.
