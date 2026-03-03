Воронков сыграл 9:59 против «Рейнджерс» – минимальное время в «Коламбусе». Он провел 5-й подряд матч без очков (1 бросок и 2 хита)

Дмитрий Воронков сыграл 9:59 с «Рейнджерс» – минимальное время в «Коламбусе».

Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (5:4 ОТ).

25-летний россиянин был заявлен на игру в 4-м звене с Исаком Лундстремом и Майлсом Вудом.

Он провел на льду 9 минут 59 секунд (минимальное время в «Блю Джекетс», нейтральная полезность), отметившись 1 броском в створ и 2 силовыми приемами. Игра без набранных очков стала для него 5-й подряд.

В текущем сезоне Воронков провел 59 матчей и набрал 32 (17+15) балла при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 14:17.