Мичков сыграл 18:30 против «Торонто» – 2-е время в сезоне. Он остался без очков (0 бросков, 1 хит и 2 потери), но забил буллит в серии

Матвей Мичков сыграл 18:30 против «Торонто» – 2-е время в сезоне.
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (3:2 Б).
21-летний россиянин не отметился набранными очками, но реализовал свой буллит в послематчевой серии (2:1).
Сегодня Мичков (18:30 – второй для него показатель игрового времени в этом сезоне, 2:56 – в большинстве, полезность «+1») остался без бросков в створ, применил 1 силовой прием и допустил 2 потери.
В 59 играх в текущем сезоне у Матвея 31 (15+16) очко при полезности «минус 7».
Буллит исполнен идеально — коротким ложным движением Мотя уложил Антошку на лед в одном углу и спокойно завел шайбу в другой. Всегда бы так...
