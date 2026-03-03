  • Спортс
  • Мэттьюс не забил в 4 матчах после паузы на Олимпиаду, «Торонто» проиграл их все. У капитана «Лифс» 3 ассиста, 14 бросков и «минус 5» на отрезке
29

Мэттьюс не забил в 4 матчах после паузы на Олимпиаду, «Торонто» проиграл их все. У капитана «Лифс» 3 ассиста, 14 бросков и «минус 5» на отрезке

Остон Мэттьюс не забил в 4 матчах после паузы на Олимпиаду.

Капитан «Торонто» Остон Мэттьюс не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:3 Б). 

Для «Лифс» поражение стало 4-м в 4 играх после олимпийской паузы. 

28-летний форвард на этом отрезке ни разу не забил (при 14 бросках в створ, в том числе 8 – в игре с «Флайерс») и сделал 3 ассиста при суммарной полезности «минус 5». 

В целом в сезоне у него 51 (26+25) очко в 55 играх при полезности «минус 1». Текущая безголевая серия – 8 матчей. 

На Олимпиаде-2026 Мэттьюс выиграл золотую медаль вместе со сборной США.

Ведущая Мегин Келли о критике Мэттьюса в канадских СМИ после встречи с Трампом: «Нашим парням придется просто посылать их на хрен рано или поздно»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Посмотрим что дальше будет , пока по графику Буре идет , а это я вам скажу , абсолютно запредельные цифры. Но самое поразительное, то что если он вторую половину карьеры проведет также феноменально , ему до GR8 все равно будет как до Китая раком . Но провести вторые десять лет также результативно , как и первые , за всю историю хоккея , удавалось примерно никому , кроме одного русского парня , поэтому если шайб 800 настреляет , это будет прямо очень хорошо , но Мэтьюс совершенно точно не тот , кто сможет хотя бы близко подобраться к Овечкину .
сдулся походу этот снайпер, несите нового 😅
Ответ белая простыня олимпиады
сдулся походу этот снайпер, несите нового 😅
Все Торонто сдулось. Когда марнера поменяли на толпу бей-беги. Тут не только вина Мексиканца. В этом году без плей-офф, посмотрим какие обмены будут в межсезонье.
Ответ Роман_АИ
Все Торонто сдулось. Когда марнера поменяли на толпу бей-беги. Тут не только вина Мексиканца. В этом году без плей-офф, посмотрим какие обмены будут в межсезонье.
Настоящие звезды рвут и без плотной команды. А жопным хлрошую команду подавай.
Вот , что значит , когда нет человека ( Марнера ) , таскающего на себе рояль ( распасовщика ) ... Сразу говорил , что без Марнера Мэттьюс сдуется .
Где голоса критиков Овечкина?
Дональда на него нет
Овечкина он никогда в жизни не догонит.
про рекорд Овечкина можно забыть
Ответ feanor.84
про рекорд Овечкина можно забыть
Ну пока ещё нет. Он идёт в графике. Другое дело, что если не прибавит в следующем сезоне, а у Сани в 29-ть лет было 53 шайбы, то уже начнёт отставать, а там в 30+ у Ови всё хорошо - 3 сезона 50+ шайб, 4 сезона 40+ (42, 44, 48, 49). Т.е. мексу надо снова выходить на уровень 45-55 шайб за сезон и играть без травм. Впрочем я тоже не верю, что догонит, просто потому, что Остон в лиге с 2016-17 и за это время забил 427 шайб, а Овечкин за то же время 396 шайб. Только один скажем так в расцвете сил был для снайперов всё это время, а второму 31+:)
Ответ rereg84
Ну пока ещё нет. Он идёт в графике. Другое дело, что если не прибавит в следующем сезоне, а у Сани в 29-ть лет было 53 шайбы, то уже начнёт отставать, а там в 30+ у Ови всё хорошо - 3 сезона 50+ шайб, 4 сезона 40+ (42, 44, 48, 49). Т.е. мексу надо снова выходить на уровень 45-55 шайб за сезон и играть без травм. Впрочем я тоже не верю, что догонит, просто потому, что Остон в лиге с 2016-17 и за это время забил 427 шайб, а Овечкин за то же время 396 шайб. Только один скажем так в расцвете сил был для снайперов всё это время, а второму 31+:)
ну да, усатый частенько травмируется, это его недостаток в перспективе
За последние 12 матчей - 1 гол
Где "наши эксперты" выходите ))
Это не снайпер, это апельсин , дайте ему ведро и тряпку )
Зато теперь на все предьявы (в том числе на Спортсе) он может отвечать - я капитан золотой олимпийской сборной, идите на...!
