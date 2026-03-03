Мэттьюс не забил в 4 матчах после паузы на Олимпиаду, «Торонто» проиграл их все. У капитана «Лифс» 3 ассиста, 14 бросков и «минус 5» на отрезке

Остон Мэттьюс не забил в 4 матчах после паузы на Олимпиаду.

Капитан «Торонто » Остон Мэттьюс не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:3 Б).

Для «Лифс» поражение стало 4-м в 4 играх после олимпийской паузы.

28-летний форвард на этом отрезке ни разу не забил (при 14 бросках в створ, в том числе 8 – в игре с «Флайерс») и сделал 3 ассиста при суммарной полезности «минус 5».

В целом в сезоне у него 51 (26+25) очко в 55 играх при полезности «минус 1». Текущая безголевая серия – 8 матчей.

На Олимпиаде-2026 Мэттьюс выиграл золотую медаль вместе со сборной США.

