«Торонто» проиграл все 4 матча после перерыва и 10 из последних 13. Команда Беруби отстает от зоны плей-офф на 7 очков
«Торонто» уступил «Филадельфии» (2:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.
Поражение стало для «Лифс» 10-м в 13 последних играх и 4-м подряд – клуб не побеждает после олимпийской паузы в сезоне.
Команда под руководством Крэйга Беруби набрала 64 очка в 61 игре и занимает 13-е место в Восточной конференции.
Отставание от зоны плей-офф составляет 7 очков, при этом занимающий вторую позицию wild card «Бостон» (71 балл в 59 играх) имеет 2 матча в запасе.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Беруби нужно было давно уволить. Но уже поздно. Так что пора в новую перестройку. С этими "лидерами" уже каши не сварить
