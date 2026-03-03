«Торонто» проиграл все 4 матча после перерыва и 10 из последних 13. Команда Беруби отстает от зоны плей-офф на 7 очков

«Торонто» проиграл все 4 матча после паузы и 10 из последних 13.

«Торонто » уступил «Филадельфии» (2:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ .

Поражение стало для «Лифс» 10-м в 13 последних играх и 4-м подряд – клуб не побеждает после олимпийской паузы в сезоне.

Команда под руководством Крэйга Беруби набрала 64 очка в 61 игре и занимает 13-е место в Восточной конференции.

Отставание от зоны плей-офф составляет 7 очков, при этом занимающий вторую позицию wild card «Бостон» (71 балл в 59 играх) имеет 2 матча в запасе.