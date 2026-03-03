Гавриков забросил 10-ю шайбу в сезоне в игре с «Коламбусом». Защитник «Рейнджерс» достиг такой отметки впервые в карьере в НХЛ
Владислав Гавриков забросил 10-ю шайбу в сезоне в матче с «Коламбусом».
Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:5 ОТ).
На счету 30-летнего россиянина стало 23 (10+13) очка в 60 играх в сезоне при полезности «минус 16».
Гавриков, перешедший в клуб из Нью-Йорка прошлым летом, впервые в карьере в лиге забросил 10 шайб в рамках одной регулярки.
Сегодня Владислав (25:22 – второе время в «Рейнджерс», 0:47 – в большинстве, 0:58 – в меньшинстве, полезность «минус 1») реализовал 1 из 2 бросков в створ и сделал 1 перехват.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Топовый Деф. показывает уровень даже в таком НЙ.
