Марченко набрал 2+1 в матче с «Рейнджерс» и стал 1-й звездой. У него 50 очков в 53 играх в сезоне

Кирилл Марченко набрал 2+1 в матче с «Рейнджерс» и стал 1-й звездой.

Форвард «Коламбуса » Кирилл Марченко сделал дубль с голом в овертайме и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс » (5:4 ОТ).

25-летний россиянин был признан первой звездой встречи. На его счету стало 50 (22+28) очков в 53 играх в сезоне при полезности «+5».

Сегодня Марченко (18:04 – первое время среди форвардов «Блю Джекетс», 0:58 – в большинстве, нейтральная полезность) реализовал 1 из 4 бросков в створ и допустил 1 потерю.