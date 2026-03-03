Шестеркин в 3-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб, отразив 23 из 28 бросков «Коламбуса». Поражение – 18-е в 37 играх

Игорь Шестеркин в 3-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб за матч.

Вратарь «Рейнджерс » Игорь Шестеркин вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса » (4:5 ОТ).

30-летний россиянин отразил 23 из 28 бросков (82,1%). Матч с 5 или более пропущенными шайбами стал для него третьим в этом сезоне.

Всего у Шестеркина 37 игр в этой регулярке – 18 побед, 18 поражений и 1 матч без исхода из-за замены в связи с травмой. У Игоря 91,0% сэйвов при коэффициенте надежности 2,52.