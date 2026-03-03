«Рейнджерс» отыгрались с 0:4 в 3-м периоде, но уступили «Коламбусу» в овертайме. Команда Салливана проиграла 21 из 28 матчей дома и идет последней на Востоке
«Рейнджерс» отыгрались с 0:4 в 3-м периоде, но уступили «Коламбусу» в овертайме.
«Рейнджерс» уступили «Коламбусу» (4:5 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
После двух периодов клуб из Нью-Йорка уступал со счетом 0:4, но в третьем периоде сумел забросить 4 безответные шайбы.
В овертайме «Блю Джекетс» забили решающий гол – его автором стал форвард Кирилл Марченко.
Домашнее поражение стало для «Рейнджерс» 21-м в сезоне – в 28 матчах. Команда под руководством Майка Салливана занимает последнее место в Восточной конференции с 54 очками в 60 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Цель 1 номер драфта?
У Вас тире пропущено
Перро наконец заиграл, 2+1
Кажется именно он и будет будущим копов.
