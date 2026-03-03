«Рейнджерс» отыгрались с 0:4 в 3-м периоде, но уступили «Коламбусу» в овертайме. Команда Салливана проиграла 21 из 28 матчей дома и идет последней на Востоке

«Рейнджерс» отыгрались с 0:4 в 3-м периоде, но уступили «Коламбусу» в овертайме.

«Рейнджерс» уступили «Коламбусу » (4:5 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

После двух периодов клуб из Нью-Йорка уступал со счетом 0:4, но в третьем периоде сумел забросить 4 безответные шайбы.

В овертайме «Блю Джекетс» забили решающий гол – его автором стал форвард Кирилл Марченко .

Домашнее поражение стало для «Рейнджерс » 21-м в сезоне – в 28 матчах. Команда под руководством Майка Салливана занимает последнее место в Восточной конференции с 54 очками в 60 играх.