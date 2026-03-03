«Эдмонтон» выменял Коннора Мерфи у «Чикаго» на драфт-пик 2-го раунда. «Блэкхокс» удержали 50% кэпхита защитника (2,2 млн долларов из 4,4)

«Эдмонтон» выменял Коннора Мерфи у «Чикаго» на драфт-пик 2-го раунда.

«Эдмонтон » выменял защитника Коннора Мерфи у «Чикаго », отдав выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2028.

Согласно условиям сделки, «Блэкхокс» сохранят в своей ведомости 50% кэпхита защитника (2,2 миллиона долларов из 4,4).

Соглашение 32-летнего игрока действует до завершения текущего сезона.

В нынешнем сезоне Мерфи провел 60 матчей и набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности «минус 3», 46 минутах штрафа и среднем времени на льду 16:33.