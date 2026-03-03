«Эдмонтон» выменял Коннора Мерфи у «Чикаго» на драфт-пик 2-го раунда. «Блэкхокс» удержали 50% кэпхита защитника (2,2 млн долларов из 4,4)
«Эдмонтон» выменял Коннора Мерфи у «Чикаго» на драфт-пик 2-го раунда.
«Эдмонтон» выменял защитника Коннора Мерфи у «Чикаго», отдав выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2028.
Согласно условиям сделки, «Блэкхокс» сохранят в своей ведомости 50% кэпхита защитника (2,2 миллиона долларов из 4,4).
Соглашение 32-летнего игрока действует до завершения текущего сезона.
В нынешнем сезоне Мерфи провел 60 матчей и набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности «минус 3», 46 минутах штрафа и среднем времени на льду 16:33.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Эдмонтона»
12 комментариев
Идеальный трейд, на бумаге, от Боумэна. Долгожданный праворукий защитник. Коннор Мерфи -3 защитник лиги, в этом сезоне, по оборонительной эффективности при игре 5x5. И один из лучших защитников PK.
На редкость адекватный трейд для Эдмонтона. А Чикаго явно продешевил, с учетом ретеншена. Даже при условии ограничении на обмен у Мерфи. Интересно глянуть на Бриера, как он теперь будет пол маленького царства за Ристолайнена просить при таком ценнике за Мерфи.
У Мерфи контракт кончается, в основу Ринцеля подтягивают. Удержание до конца сезона только. Что же, 1-й раунд теперь за него просить? Помогли Стэну по старой памяти, чтобы его и из Нефти не поперли
Толковый домосед в третью пару (плюс под ПК) за мешок шайб. На удивление адекватный обмен от гм мазуты.
Возможно скорее во 2ю, чтоб разбить ужасную Уолман/Нерс, и надеюсь Нерса в третью. Возможно Джейк тоже оживет от нормального подстраховщика.
Оживет и наконец-то будет играть на своей стороне. Хороший трейд.
Ну могут же, когда хотят.
Мерфи задержался в Чикаго.
33 ему ещё не исполнилось, надо бы исправить.
