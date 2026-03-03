Кравец о 0:7 от СКА: «Играли минут 6, затем ни характера, ни мастерства не проявили, безобразно отнеслись к своей работе. Худшая игра «Барыса» по всем показателям»

Кравец раскритиковал игру «Барыса» в матче против СКА.

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец раскритиковал игру команды в матче против СКА (0:7).

– Счет за себя говорит. К сожалению, играли мы первых минут шесть и выполняли то, о чем договорились. Затем ни характера, ни мастерства не проявили. Ни в атаке, ни в обороне – нигде.

Безобразно отнеслись к своей работе. Наша худшая игра по всем показателям. Все закономерно.

– Почему батарейки закончились?

– Нельзя допускать такие ошибки на той же 10-й минуте. Мы договаривались не терять шайбу на чужой синей линии и на своей… Договаривались играть качественно в обороне, но снова потери в своей зоне приводят к голам.

Здесь дело не в батарейках. Здесь дело чисто в индивидуальных ошибках. Бывает, что опускаются руки и ничего невозможно сделать. Все нам залетает… Вроде боремся даже, но… Нельзя давать столько вольностей мастеровитой команде. Со «Спартаком» было похоже на хоккей. Сегодня – на детский сад, – сказал Кравец.