3

Ларионов о 7:0 с «Барысом»: «Наделали массу ошибок. После 2-го периода по голевым моментам выигрывали лишь 15:11. Против более серьезных команд эти вещи наказываются»

Ларионов подвел итоги матча СКА с «Барысом».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о разгромной победе над «Барысом» (7:0).

– Воробьев в четвертом звене и сразу прервалась 14-матчевая серия без заброшенных шайб. Как так вышло?

– Как вы решили, что он в четвертом звене? Он был в первом звене в прошлом матче. Мы не хотим делать акценты на звене. Протокол – это такая вещь…

Мы давали же и двойные отрезки Уилсону в первом периоде. Нам нужно было рассчитать, чтобы смены пятерок были правильные. Потому Воробьев выходил в четвертом, но если смотреть по итогу на игровое время, то он четвертый в целом среди 12 нападающих.

– Плотников оформил хет-трик. Какими аргументами он возражал, когда вы объясняли, что ему надо перейти в центр играть?

– Не было возражений. Это сложная позиция. Он сильный парень. Сильный на точке и обороне. Это был основной критерий. Он в детстве играл в центре, это уже хорошо. Опытный парень. Должен адаптироваться к ситуации, которая сложилась. Он закрывает горячую позицию, делает это хорошо.

– Его химия с Голдобиным была шикарной. Как вы ее оцениваете и чем они дополняют друг друга?

– Мы рады голам. Но сказал ребятам, что наделали массу ошибок. После второго периода по голевым моментам выигрывали лишь 15:11. Это небольшой разрыв. Против более серьезных команд эти вещи наказываются.

Не хотим, чтобы была эйфория. При всем уважении к «Барысу», команда находится далеко внизу и потеряла шансы на плей-офф. Не хотел бы делать выводы по такому матчу. Двигаемся дальше, – сказал Ларионов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
3 комментария
Ларионов как что-то среднее вроде и тренер,но в последнее время как то противно его слушать и смотреть его прессухи.
нормально так Барыс унизил
Ответ Альфа Консалтинг
нормально так Барыс унизил
ну Барыс внизу таблицы же,а они на верху
