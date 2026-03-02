Домашний матч «Сочи» с «Локомотивом» может пройти в Ярославле («Чемпионат»)

Домашний матч «Сочи» с «Локомотивом» может пройти в Ярославле.

Домашний матч «Сочи» с «Локомотивом » в Фонбет Чемпионате КХЛ может пройти в Ярославле.

Как сообщает «Чемпионат», об окончательном решении в ближайшее время должна объявить КХЛ.

Матч пройдет 4 марта.

Напомним, 23 февраля игра «Сочи» с ЦСКА была прервана после 1-го периода из-за угрозы атаки БПЛА. Матч будет доигран в Москве 11 марта со второго периода.

Вчера в 15:40 приостановили игру «Сочи » с «Торпедо». Матч был возобновлен в 17:50.