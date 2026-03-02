Домашний матч «Сочи» с «Локомотивом» может пройти в Ярославле («Чемпионат»)
Как сообщает «Чемпионат», об окончательном решении в ближайшее время должна объявить КХЛ.
Матч пройдет 4 марта.
Напомним, 23 февраля игра «Сочи» с ЦСКА была прервана после 1-го периода из-за угрозы атаки БПЛА. Матч будет доигран в Москве 11 марта со второго периода.
Вчера в 15:40 приостановили игру «Сочи» с «Торпедо». Матч был возобновлен в 17:50.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Пора признать, что Олимпиада давно закончилась. Хоккейная команда, как и футбольная, в Сочи вообще никому не нужны. Город и жители вообще не про спорт. Почему они, а не, например, Пермь-Магнитогорск в хоккее или Ротор-Факел-Арсенал в футболе, не понятно.
У них есть нормальные стадионы, а не позорный сарай.
И толку от этих стадионов, если на них никто не ходит? А в сараях собираются люди посмотреть на свои команды.
