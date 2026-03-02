Никитин о 0:1 от «Автомобилиста»: «ЦСКА не хватило наглости. Моменты создавали хорошие, но нам была нужна какая‑то злость»

Никитин высказался о матче ЦСКА против «Автомобилиста».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался после матча против «Автомобилиста» (0:1).

– Я думаю, что нам сегодня не хватило наглости. Это так, в целом.

– В прошлом матче вы сыграли 6:5, а сегодня только один гол – и то не ваш. Почему так случается в спорте?

– Если бы кто знал… Мы моменты создавали, и хорошие. Но нам была нужна какая‑то злость. Часто ты логически не можешь объяснить некоторые вещи. Прошлая игра, сегодняшняя… Но нам не хватило эмоционального заряда.

– Вы получили полезную информацию от этого матча, который был кубковым по духу?

– Я согласен с Николаем Заварухиным . В этом плане Екатеринбург опытный. Взрослые парни. И мы на это как раз обращали внимание, что простое перетягивание каната тут не получится. Нужно идти первым номером.

Конечно, это опыт. И мы подтвердили свою информацию, что имеем. И это нужно использовать как точку роста, – сказал Никитин.