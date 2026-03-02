Тренеру «Авангарда» Завьялову наложили 4 шва после попадания шайбы в голову во время матча со «Спартаком»

Тренеру «Авангарда» Завьялову наложили 4 шва после попадания шайбы в голову.

Помощнику главного тренера «Авангарда » Александру Завьялову наложили на лоб четыре шва после попадания в голову шайбы во время матча со «Спартаком » (4:1).

Об этом сообщил генменеджер омского клуба Алексей Сопин .

Завьялов покинул тренерскую скамейку во втором периоде после попадания шайбы в голову.

«Четыре шва, Александр Васильевич – отличный хоккеист в прошлом и тренер, ему это не впервой, видимо, было. Это не в его жизненных принципах – отступать, [он должен] быть с командой всегда», – сказал Сопин.