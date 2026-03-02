Ларионов на пресс-конференции после 7:0 с «Барысом»: «Поехали, сейчас «Реал Мадрид» играет через 40 минут»
Ларионов после 7:0 с «Барысом»: поехали, «Реал Мадрид» играет через 40 минут.
Главный тренер СКА Игорь Ларионов после разгромной победы над «Барысом» (7:0) вспомнил о матче Ла Лиги.
В начале пресс-конференции после игры Ларионов в беседе с пресс-атташе клуба отметил, что скоро начнется матч «Реал Мадрид» – «Хетафе».
«Вижу улыбки на лицах людей. Давай, Антонио, поехали, сейчас «Реал Мадрид» играет, через 40 минут.
Хочу поздравить команду с хорошей игрой, с хорошей победой и забитыми шайбами. Приятно, когда команда начинает забивать. Это дает ту дозу уверенности, которая необходима перед матчами на выезде, которые будут непростыми», – сказал Ларионов.
Матч «Реала» с «Хетафе» начался в 23:00 по московскому времени. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Арбелоа-"Всё,Ларика посмотрели! Поехали. Играть через 40минут."
он хочет и на него успеть слетать что ли
на место Арбелоа что ли метит?
Хочет посмотреть на его дриблинг
да и тренинг стоит внимания
Отпустите винодела к телевизору футбол посмотреть.
Зря торопился получается
А может, Ларионов за Хетафе болел, мы же не знаем
Тогда бы он сказал Хетафе играет
Так играет пока не мадрид , а хетафе, профессор)))
Так Хетафе вроде бы тоже из Мадрида команда?)
Образование не позволяет состыковать слова Ларионова и мои?))))
Турист, что то на олимпиаде, что в КХЛ
Ларик просто хам и никого кроме себя не уважает.
А мог бы поехать на футбол в Испанию
Он хочет вместо Арбелоа Винисиуса любить
