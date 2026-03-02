Ларионов на пресс-конференции после 7:0 с «Барысом»: «Поехали, сейчас «Реал Мадрид» играет через 40 минут»

Ларионов после 7:0 с «Барысом»: поехали, «Реал Мадрид» играет через 40 минут.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после разгромной победы над «Барысом » (7:0) вспомнил о матче Ла Лиги.

В начале пресс-конференции после игры Ларионов в беседе с пресс-атташе клуба отметил, что скоро начнется матч «Реал Мадрид» – «Хетафе».

«Вижу улыбки на лицах людей. Давай, Антонио, поехали, сейчас «Реал Мадрид» играет, через 40 минут.

Хочу поздравить команду с хорошей игрой, с хорошей победой и забитыми шайбами. Приятно, когда команда начинает забивать. Это дает ту дозу уверенности, которая необходима перед матчами на выезде, которые будут непростыми», – сказал Ларионов.

Матч «Реала» с «Хетафе» начался в 23:00 по московскому времени. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.