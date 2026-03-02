  • Спортс
Ларионов на пресс-конференции после 7:0 с «Барысом»: «Поехали, сейчас «Реал Мадрид» играет через 40 минут»

Ларионов после 7:0 с «Барысом»: поехали, «Реал Мадрид» играет через 40 минут.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после разгромной победы над «Барысом» (7:0) вспомнил о матче Ла Лиги.

В начале пресс-конференции после игры Ларионов в беседе с пресс-атташе клуба отметил, что скоро начнется матч «Реал Мадрид» – «Хетафе». 

«Вижу улыбки на лицах людей. Давай, Антонио, поехали, сейчас «Реал Мадрид» играет, через 40 минут.

Хочу поздравить команду с хорошей игрой, с хорошей победой и забитыми шайбами. Приятно, когда команда начинает забивать. Это дает ту дозу уверенности, которая необходима перед матчами на выезде, которые будут непростыми», – сказал Ларионов. 

Матч «Реала» с «Хетафе» начался в 23:00 по московскому времени. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Арбелоа-"Всё,Ларика посмотрели! Поехали. Играть через 40минут."
он хочет и на него успеть слетать что ли
на место Арбелоа что ли метит?
Ответ dmitrij.vnukov2017
на место Арбелоа что ли метит?
Хочет посмотреть на его дриблинг
Ответ Алексей Мишин
Хочет посмотреть на его дриблинг
да и тренинг стоит внимания
Отпустите винодела к телевизору футбол посмотреть.
Зря торопился получается
Ответ Алексей Филиппов
Зря торопился получается
А может, Ларионов за Хетафе болел, мы же не знаем
Ответ Lelel
А может, Ларионов за Хетафе болел, мы же не знаем
Тогда бы он сказал Хетафе играет
Так играет пока не мадрид , а хетафе, профессор)))
Ответ Мистер Блин
Так играет пока не мадрид , а хетафе, профессор)))
Так Хетафе вроде бы тоже из Мадрида команда?)
Ответ Руслан Хайбулов
Так Хетафе вроде бы тоже из Мадрида команда?)
Образование не позволяет состыковать слова Ларионова и мои?))))
Турист, что то на олимпиаде, что в КХЛ
Ларик просто хам и никого кроме себя не уважает.
А мог бы поехать на футбол в Испанию
Он хочет вместо Арбелоа Винисиуса любить
