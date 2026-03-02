  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Экс-капитан «Трактора» Картаев о бане России: «Если варишься в своем соку, не знаешь формы соперника. Не дам прогноз, как сейчас сыграют лучшие игроки КХЛ против Канады или США»
5

Экс-капитан «Трактора» Картаев о бане России: «Если варишься в своем соку, не знаешь формы соперника. Не дам прогноз, как сейчас сыграют лучшие игроки КХЛ против Канады или США»

Анатолий Картаев высказался об отсутствии международных матчей.

Бывший капитан «Трактора» Анатолий Картаев высказался о том, что российские хоккеисты не принимают участия в международных матчах.

Сборная России отстранена от турниров под эгидой ИИХФ.

«Если ты варишься в своем соку, то не знаешь формы соперника.

Не дам прогноз, как сейчас сыграют лучшие игроки КХЛ против Канады или США», – сказал Картаев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Копейский рабочий»
Анатолий Картаев
logoТрактор
logoКХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСборная США по хоккею
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Неизвестно даже, как они сыграют против Швейцарии, Словакии, Дании, Латвии.
Дания, напомню, высадила год назад на ЧМ в 1/4 Канаду с Кросби, Маккинноном, Селебрини, Конекны.
Ответ Al561
Неизвестно даже, как они сыграют против Швейцарии, Словакии, Дании, Латвии. Дания, напомню, высадила год назад на ЧМ в 1/4 Канаду с Кросби, Маккинноном, Селебрини, Конекны.
Причем тут Латвия ? Дания ?
Эксперт 1947 г.р., спортсру любит молодежь)
Ответ Операция Ы
Эксперт 1947 г.р., спортсру любит молодежь)
Картаев легенда!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-капитан «Трактора» Картаев о современных хоккеистах: «Шоколадники. Готовься, ничего не думай, только играй – за тебя все сделают»
2 марта, 19:07
Экс-капитан «Трактора» Картаев о 70-х: «Мы играли за Родину и любовь к хоккею, а не за оклады. У меня не было даже копейки на хлеб – таксовали, чтобы заработать 2-3 рубля»
2 марта, 14:35
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Питтсбург» примет «Баффало», «Коламбус» против «Флориды», «Рейнджерс» сыграют с «Торонто», «Тампа» – с «Виннипегом»
вчера, 22:01
Грэйвс сказал, что стал бы полицейским, если бы не хоккей, Рихтер – астронавтом, Матто – пожарным, Стемковски – почтальоном, Лундквист играл бы в футбол
вчера, 21:53
Таварес – 10-й игрок в истории НХЛ, сделавший по 300+ передач за две франшизы
вчера, 21:29
Роман Ротенберг выложил фото с Газзаевым: «Легенда»
вчера, 21:09Фото
«Миннесота» выменяла Петри у «Флориды» на драфт-пик
вчера, 20:57
Фолиньо о матчах в день дедлайна: «Всегда считал это глупостью. Это отвлекает. Не понимаю, почему НХЛ не сделала этот день тренировочным для всех»
вчера, 20:39
Макдэвид о новичках «Эдмонтона»: «Мне нравятся все трое. У Мерфи есть габариты, он хорошо защищается, то же самое можно сказать о Дикинсоне. Дак – молодой парень, играет жестко»
вчера, 20:26
Ларионов о 2:1 с «Динамо» Минск: «Горжусь коллективом. Сложный матч против сильного соперника. Выдержать и сыграть на характере, дисциплинированно – это приятно»
вчера, 19:47
«Нью-Джерси» поместил Цыплакова, Дадонова и Гленденинга на драфт отказов. У Максима 0 очков в 9 играх за клуб при кэпхите 2,25 млн долларов
вчера, 19:22
СКА выиграл 4 из 6 последних матчей – сегодня 2:1 с «Динамо» Минск в овертайме. Команда Ларионова идет 6-й на Западе
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
ЛеБрюн сообщил, что интерес к защитнику «Филадельфии» Ристолайнену вырос: «Похоже, появилось несколько новых команд»
вчера, 21:59
Уил о новом контракте с «Динамо»: «Это отличная организация. Каждый год у нас хорошая команда, которая близка к тому, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Надеюсь, наконец-то сможем это сделать»
вчера, 20:45
Квартальнов после 1:2 от СКА: «Надо побольше энергии, агрессии. Мы можем играть по-другому»
вчера, 19:58
«Сент-Луис» поместил Жозефа на драфт отказов для расторжения контракта
вчера, 19:35
39-летний Широков о продолжении карьеры: «Решение буду принимать по окончании сезона. Силы и желание играть в хоккей у меня есть»
вчера, 18:52
Роман Ротенберг об игре футбольного «Динамо» после перерыва: «Отлично вообще! Молодцы! Ждем победы в матче против «Спартака»
вчера, 17:59
Лав о матче в Шанхае: «Я первый раз в Китае. Это прекрасный опыт, замечательный город, гостеприимство, все на высшем уровне. Единственный момент – непривычный размер льда, хотелось добавить скорости»
вчера, 16:08
Люзенков о матче с «Шанхаем» в Китае: «Талисман издалека на Кунг‑Фу Панду похож, если площадку чуть уменьшат, будет как у нас. Думаю, с каждой игрой китайский болельщик будет больше понимать нюансы»
вчера, 14:46
«Адмирал» и «Барыс» потеряли шансы на плей-офф после победы «Сибири» над «Шанхай Дрэгонс» (2:1)
вчера, 14:10
Гришин о 3:7 с «Адмиралом»: «Нефтехимик» сильно хотел победить, видимо. Много ошибок в обороне, нас наказали за это. Постараемся, чтобы счет психологически не давил, какая разница – 3:7 или 3:4»
вчера, 13:50
Рекомендуем