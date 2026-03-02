Экс-капитан «Трактора» Картаев о бане России: «Если варишься в своем соку, не знаешь формы соперника. Не дам прогноз, как сейчас сыграют лучшие игроки КХЛ против Канады или США»
Анатолий Картаев высказался об отсутствии международных матчей.
Бывший капитан «Трактора» Анатолий Картаев высказался о том, что российские хоккеисты не принимают участия в международных матчах.
Сборная России отстранена от турниров под эгидой ИИХФ.
«Если ты варишься в своем соку, то не знаешь формы соперника.
Не дам прогноз, как сейчас сыграют лучшие игроки КХЛ против Канады или США», – сказал Картаев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Копейский рабочий»
Дания, напомню, высадила год назад на ЧМ в 1/4 Канаду с Кросби, Маккинноном, Селебрини, Конекны.