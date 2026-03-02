Экс-капитан «Трактора» Картаев о бане России: «Если варишься в своем соку, не знаешь формы соперника. Не дам прогноз, как сейчас сыграют лучшие игроки КХЛ против Канады или США»

Анатолий Картаев высказался об отсутствии международных матчей.

Бывший капитан «Трактора » Анатолий Картаев высказался о том, что российские хоккеисты не принимают участия в международных матчах.

Сборная России отстранена от турниров под эгидой ИИХФ.

«Если ты варишься в своем соку, то не знаешь формы соперника.

Не дам прогноз, как сейчас сыграют лучшие игроки КХЛ против Канады или США», – сказал Картаев.