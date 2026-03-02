  • Спортс
  • Заварухин об 1:0 с ЦСКА: «Матч был похож на игру плей-офф. Много борьбы, поблагодарю парней, что мы в ней не уступили. Мы очень неплохо выходили из-под прессинга»


Заварухин об 1:0 с ЦСКА: «Матч был похож на игру плей-офф. Много борьбы, поблагодарю парней, что мы в ней не уступили. Мы очень неплохо выходили из-под прессинга»

Заварухин высказался после матча «Автомобилиста» с ЦСКА.

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин поделился мыслями после матча с ЦСКА (1:0).

– Матч был похож на игру плей-офф. Много борьбы, и я хотел бы поблагодарить парней, что мы в ней не уступили. Мы очень неплохо выходили из-под прессинга.

В первом периоде мы имели хорошие шансы. Не реализовали большинство, хотя имели моменты. Во втором периоде, когда мы остались «3 на 5», парни здорово блокировали броски соперника.

Мы сделали 26 блоков. Хороший матч провел наш вратарь Галкин, помог нам одержать победу. Это командная победа, где парни перетерпели топового соперника. Хотя в концовке чемпионата у нас через матч – топовый соперник, все из лидеров.

– Почему за второй и третий периоды ваша команда сделала только шесть бросков?

– Понятно, что были моменты – и мы не бросали. В большинстве лишние передачи и потери. Наверное, это заслуга соперника. Он неплохо двигался, перекрывал нам линию бросков. Хотя мы сами из хороших моментов старались сделать лучшие, но не получалось. Надо было проще сыграть.

– Почему вы меняете отель перед матчем с московским «Динамо»?

– Потому что новый отель поближе к их арене. Это логистика, нормальное явление, чтобы ребята отдохнули. И там будет недалеко до стадиона «Динамо», – сказал Заварухин.

«Автомобилист» выиграл 4-й матч подряд – сегодня 1:0 с ЦСКА, Галкин отразил 24 броска. Спронг сделал передачу, продлив серию с очками до 7 игр

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
4 комментария
Третий период как-то безропотно полностью практически отдали...Отвыкать мы начали от такого "хоккея". А так молодцы, 6 баллов за стойкость и способность терпеть.
Откровенно жаль игроков, в первую очередь игроков обороны. С этим пещерным, заварухинским хоккеем, такая нагрузка ложится на пацанов. Смотришь статистику, наверное по 25 блокированных бросков за матч в среднем каждую игру. Два броска по воротам за период, в игре с соперником, подошедшим к матчу с одинаковой статистикой. Можно сказать, равным. Да, высказываются спецы, что кубки выигрывает защита. Но хочется видеть осмысленный в целом хоккей, яркий, когда и проигрышы особенно не расстраивают в обоюдоострой игре.
Закономерно. Этот состав ЦСКА пока не ровня Авто. И Гамзин пропустил необязательную шайбу, Галкин сегодня был непробиваем, хотя армейцы играли прямолинейно.
Ответ Merk88
Закономерно. Этот состав ЦСКА пока не ровня Авто. И Гамзин пропустил необязательную шайбу, Галкин сегодня был непробиваем, хотя армейцы играли прямолинейно.
Решил один гол, но ЦСКА выглядел получше авто.
