Козырев о 2:3 от «Локомотива»: «Интересный матч. Сильный и организованный соперник. В концовке нам немножко не хватило хладнокровия»
Козырев высказался о матче «Северстали» с «Локомотивом».
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:3 Б).
«Северсталь» сравняла счет за 49 секунд до конца 3-го периода в этой игре.
«Интересный матч. Сильный и организованный соперник. В концовке нам немножко не хватило хладнокровия. Но, скорее всего, сегодня мы завоевали один балл. Хорошая игра в целом.
Что мы играем в последнее время в овертаймах, говорит о том, что с каждым соперником мы играем сложные матчи. Играем до конца, но по-разному складываются матчи.
Есть те, которые мы вытаскиваем, как сегодня. Но есть и наоборот, когда соперник забивает и сравнивает. Что касается буллитной серии, то у нас есть тренировки, мы отрабатываем штрафные броски», – сказал Козырев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем