Козырев о 2:3 от «Локомотива»: «Интересный матч. Сильный и организованный соперник. В концовке нам немножко не хватило хладнокровия»

Козырев высказался о матче «Северстали» с «Локомотивом».

Главный тренер «Северстали » Андрей Козырев высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом » (2:3 Б).

«Северсталь» сравняла счет за 49 секунд до конца 3-го периода в этой игре.

«Интересный матч. Сильный и организованный соперник. В концовке нам немножко не хватило хладнокровия. Но, скорее всего, сегодня мы завоевали один балл. Хорошая игра в целом.

Что мы играем в последнее время в овертаймах, говорит о том, что с каждым соперником мы играем сложные матчи. Играем до конца, но по-разному складываются матчи.

Есть те, которые мы вытаскиваем, как сегодня. Но есть и наоборот, когда соперник забивает и сравнивает. Что касается буллитной серии, то у нас есть тренировки, мы отрабатываем штрафные броски», – сказал Козырев.