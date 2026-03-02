Ги Буше о 4:1 со «Спартаком»: «Перестали терять шайбу, стали грамотно ею пользоваться. Сегодня вы увидели наш стиль, против нас трудно действовать, когда мы так играем»

Ги Буше подвел итоги матча «Авангарда» против «Спартака».

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше высказался о победе в матче против «Спартака » со счетом 4:1.

«В последнее время у нас был непростой график. Чувствовалось, что нам не хватает энергии на весь матч. Нам нужно было грамотно подойти к этой ситуации. Сегодня мы увидели добротный матч, перестали терять шайбу, стали грамотно ею пользоваться.

Сегодня вы увидели наш стиль игры, и против нас трудно действовать, когда мы так играем. Можем ли мы стать в чем-то лучше? Да. У нас есть еще игры, чтобы подойти к плей-офф в своей лучшей форме.

Чемпионство выигрывают за счет грамотных действий в обороне. Мы никогда не играем по счету», – сказал Буше .