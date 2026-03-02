«Локомотив» выиграл 13 из 14 последних матчей, сегодня – 3:2 с «Северсталью» по буллитам. Команда Хартли идет 1-й на Западе

«Локомотив» одержал 6-ю победу подряд.

«Локомотив » обыграл «Северсталь» (3:2 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Решающий буллит забросил Артур Каюмов .

Эта победа стала для ярославцев 6-й подряд и 13-й в 14 последних матчах.

На данный момент команда тренера Боба Хартли занимает 1-е место в таблице Запада с 89 очками в 62 матчах.

«Северсталь » идет 3-й на Западе с 81 баллом в 63 играх.