«Локомотив» выиграл 13 из 14 последних матчей, сегодня – 3:2 с «Северсталью» по буллитам. Команда Хартли идет 1-й на Западе
«Локомотив» одержал 6-ю победу подряд.
«Локомотив» обыграл «Северсталь» (3:2 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Решающий буллит забросил Артур Каюмов.
Эта победа стала для ярославцев 6-й подряд и 13-й в 14 последних матчах.
На данный момент команда тренера Боба Хартли занимает 1-е место в таблице Запада с 89 очками в 62 матчах.
«Северсталь» идет 3-й на Западе с 81 баллом в 63 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Хартли супер тренер. Локо повезло его подписать
Багаж Никитина
Во многом - да. Но не сломать то, что имеешь, тоже уметь надо. Как кувыркались в конце осени вспомни...
Боевая игра получилась, было интересно смотреть
Сколько уже победных буллитов на забивал Артур -технарь и дядя Саша ему подстать !!
Так бы в плей-офф теперь)
Битва за 7-место в конференции между Москвой и Питером началась.
