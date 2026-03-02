  • Спортс
  • «Автомобилист» выиграл 4-й матч подряд – сегодня 1:0 с ЦСКА, Галкин отразил 24 броска. Спронг сделал передачу, продлив серию с очками до 7 игр
10

«Автомобилист» выиграл 4-й матч подряд – сегодня 1:0 с ЦСКА, Галкин отразил 24 броска. Спронг сделал передачу, продлив серию с очками до 7 игр

«Автомобилист» выиграл 4-й матч подряд.

«Автомобилист» обыграл ЦСКА (1:0) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Решающий гол забил Семен Кизимов. Вратарь клуба из Екатеринбурга Владимир Галкин отразил все 24 броска.

Нападающий Дэниэл Спронг сделал передачу, продлив серию с очками до 7 игр.

Эта победа стала для «Автомобилиста» 4-й подряд.

На данный момент команда тренера Николая Заварухина идет 4-й на Востоке с 76 очками в 61 матче.

ЦСКА занимает 5-е место на Западе с 74 баллами в 61 игре.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
10 комментариев
Спронг отомстил, сыграл по-никитински, одного сделанного гола оказалось достаточно)
Ответ Операция Ы
Комментарий скрыт
Ответ Операция Ы
Что он там сделал? Скорее Дима ошибся! Делальщик блин!
Авто с победой, Галкина с сухарем
Нестеров как обычно🫣😤 То у него клюшка сломается в самый неподходящий момент, то ещё что-то случится, короче постоянно какой-нибудь косяк)) ну с этим нужно что-то делать, так же не возможно! Пахать надо на тренировках ещё сильнее!!!
Не так рад победе, как сухарю Владимира. Он на него уже очень и очень давно наиграл. Молодец!
Спронг 1 Никитин 0😁
Автомобилист приехал играть в хоккей, хозяева не поддержали.
Ответ garry wide
Автомобилист приехал играть в хоккей, хозяева не поддержали.
Автобус скорее поставить приехали! 15 бросков за матч! Так мощно играли бгг!
Отзеркалили
