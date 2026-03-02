«Автомобилист» выиграл 4-й матч подряд – сегодня 1:0 с ЦСКА, Галкин отразил 24 броска. Спронг сделал передачу, продлив серию с очками до 7 игр

«Автомобилист» выиграл 4-й матч подряд.

«Автомобилист » обыграл ЦСКА (1:0) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Решающий гол забил Семен Кизимов . Вратарь клуба из Екатеринбурга Владимир Галкин отразил все 24 броска.

Нападающий Дэниэл Спронг сделал передачу, продлив серию с очками до 7 игр.

Эта победа стала для «Автомобилиста» 4-й подряд.

На данный момент команда тренера Николая Заварухина идет 4-й на Востоке с 76 очками в 61 матче.

ЦСКА занимает 5-е место на Западе с 74 баллами в 61 игре.