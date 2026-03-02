Экс-капитан «Трактора» Картаев о современных хоккеистах: «Шоколадники. Готовься, ничего не думай, только играй – за тебя все сделают»

Анатолий Картаев поделился мнением о современных хоккеистах.

Картаев ранее работал тренером в СССР, Казахстане, Югославии и Китае. По его мнению, нынешние хоккеисты – «шоколадники»: они не носят сумки, летают чартерами и живут в отличных условиях.

«Готовься, ничего не думай, только играй – за тебя все сделают», – сказал Картаев.

«Шоколадниками» в советское время называли жителей закрытых городов Челябинской области, прозвище появилось из-за хорошего снабжения дефицитными продуктами и вещами.

