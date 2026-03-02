Экс-капитан «Трактора» Картаев о современных хоккеистах: «Шоколадники. Готовься, ничего не думай, только играй – за тебя все сделают»
Анатолий Картаев поделился мнением о современных хоккеистах.
Бывший капитан «Трактора» Анатолий Картаев поделился мнением о современных игроках.
Картаев ранее работал тренером в СССР, Казахстане, Югославии и Китае. По его мнению, нынешние хоккеисты – «шоколадники»: они не носят сумки, летают чартерами и живут в отличных условиях.
«Готовься, ничего не думай, только играй – за тебя все сделают», – сказал Картаев.
«Шоколадниками» в советское время называли жителей закрытых городов Челябинской области, прозвище появилось из-за хорошего снабжения дефицитными продуктами и вещами.
Экс-капитан «Трактора» Картаев о 70-х: «Мы играли за Родину и любовь к хоккею, а не за оклады. У меня не было даже копейки на хлеб – таксовали, чтобы заработать 2-3 рубля»
"Также существует прозвище «шоколадники», которое в шутку давали жителям закрытых городов Челябинской области, например Озерска, Снежинска и Трёхгорного. Так прозвали жителей из-за того, что в магазинах этих городов всегда были икра, колбаса, крупы, сладости, напитки."