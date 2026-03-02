СКА разгромил «Барыс» – 7:0, Плотников сделал хет-трик, Голдобин – 4 передачи. Команда Ларионова идет 7-й на Западе
СКА разгромно победил «Барыс» в КХЛ.
СКА разгромил «Барыс» (7:0) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
В составе клуба из Санкт-Петербурга Сергей Плотников сделал хет-трик, Николай Голдобин отметился 4 передачами.
Вратарь Артемий Плешков сделал 18 сэйвов.
На данный момент СКА идет на 7-м месте в таблице Запада с 71 очком в 61 игре.
«Барыс» занимает 10-е место на Востоке с 47 баллами в 62 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Наконец то нашли себе соперника под стать !
Ягода малина!
