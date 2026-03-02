Рубцову в голову попала шайба после броска Гутика в игре с «Авангардом». Форвард «Спартака» вернулся на площадку во 2-м периоде

Рубцову в голову попала шайба после броска Гутика.

Нападающий «Спартака » Герман Рубцов получил повреждение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом» (0:4, 3-й период).

В 1-м периоде шайба попала в голову форварду после броска нападающего клуба из Москвы Даниила Гутика.

Гутик бросал в сторону ворот «Авангарда», шайба после рикошета попала Рубцову в лицо. Он покинул площадку с помощью партнеров и персонала клуба.

Во 2-м периоде Рубцов вернулся на лед. В нынешнем сезоне на его счету 22 (9+13) очка в 44 играх.