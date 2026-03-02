Рубцову в голову попала шайба после броска Гутика в игре с «Авангардом». Форвард «Спартака» вернулся на площадку во 2-м периоде
Рубцову в голову попала шайба после броска Гутика.
Нападающий «Спартака» Герман Рубцов получил повреждение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом» (0:4, 3-й период).
В 1-м периоде шайба попала в голову форварду после броска нападающего клуба из Москвы Даниила Гутика.
Гутик бросал в сторону ворот «Авангарда», шайба после рикошета попала Рубцову в лицо. Он покинул площадку с помощью партнеров и персонала клуба.
Во 2-м периоде Рубцов вернулся на лед. В нынешнем сезоне на его счету 22 (9+13) очка в 44 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Все слава богу нормально! Боец Герман жив! Даже голевую передачу отдал своему застрельщику!))) Гутик - пушка страшная! Чувствую с ним будет проблема поставить партнера на пятак))).
Все слава богу нормально! Боец Герман жив! Даже голевую передачу отдал своему застрельщику!))) Гутик - пушка страшная! Чувствую с ним будет проблема поставить партнера на пятак))).
Страшно было смотреть, ноги у него прямо подгибались потом, мог бы и не выходить, всё равно летели уже. Потом аукнется. Так- то молодец!
Страшно было смотреть, ноги у него прямо подгибались потом, мог бы и не выходить, всё равно летели уже. Потом аукнется. Так- то молодец!
Гера как лидер не мог не выйти. Букву А на свитере не просто так. Сотрясения думаю там нет. Если врачи дали добро.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем