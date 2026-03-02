  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рубцову в голову попала шайба после броска Гутика в игре с «Авангардом». Форвард «Спартака» вернулся на площадку во 2-м периоде
Видео
3

Рубцову в голову попала шайба после броска Гутика в игре с «Авангардом». Форвард «Спартака» вернулся на площадку во 2-м периоде

Рубцову в голову попала шайба после броска Гутика.

Нападающий «Спартака» Герман Рубцов получил повреждение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом» (0:4, 3-й период).

В 1-м периоде шайба попала в голову форварду после броска нападающего клуба из Москвы Даниила Гутика.

Гутик бросал в сторону ворот «Авангарда», шайба после рикошета попала Рубцову в лицо. Он покинул площадку с помощью партнеров и персонала клуба. 

Во 2-м периоде Рубцов вернулся на лед. В нынешнем сезоне на его счету 22 (9+13) очка в 44 играх.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoГерман Рубцов
травмы
logoКХЛ
logoСпартак
logoДаниил Гутик
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Все слава богу нормально! Боец Герман жив! Даже голевую передачу отдал своему застрельщику!))) Гутик - пушка страшная! Чувствую с ним будет проблема поставить партнера на пятак))).
Ответ mitos
Все слава богу нормально! Боец Герман жив! Даже голевую передачу отдал своему застрельщику!))) Гутик - пушка страшная! Чувствую с ним будет проблема поставить партнера на пятак))).
Страшно было смотреть, ноги у него прямо подгибались потом, мог бы и не выходить, всё равно летели уже. Потом аукнется. Так- то молодец!
Ответ Владимир Фельде
Страшно было смотреть, ноги у него прямо подгибались потом, мог бы и не выходить, всё равно летели уже. Потом аукнется. Так- то молодец!
Гера как лидер не мог не выйти. Букву А на свитере не просто так. Сотрясения думаю там нет. Если врачи дали добро.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Хайруллин спровоцировал массовую стычку в матче СКА – «Спартак», бросив по воротам после сирены. Зыков повалил Рубцова, игроки продолжили драку после падения
20 декабря 2025, 16:48Видео
Агент Рубцова о форварде «Спартака»: «Один из самых прогрессирующих в КХЛ – из игрока ВХЛ дорос до топ-6. Парня выбирали в 1-м раунде драфта НХЛ – там посторонних не берут»
25 ноября 2025, 12:19
Жамнов о травмах в «Спартаке»: «Порядин и Рубцов тренируются по индивидуальной программе. В матче с «Локомотивом» не стоит их ожидать»
11 ноября 2025, 11:32
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Питтсбург» примет «Баффало», «Коламбус» против «Флориды», «Рейнджерс» сыграют с «Торонто», «Тампа» – с «Виннипегом»
вчера, 22:01
Грэйвс сказал, что стал бы полицейским, если бы не хоккей, Рихтер – астронавтом, Матто – пожарным, Стемковски – почтальоном, Лундквист играл бы в футбол
вчера, 21:53
Таварес – 10-й игрок в истории НХЛ, сделавший по 300+ передач за две франшизы
вчера, 21:29
Роман Ротенберг выложил фото с Газзаевым: «Легенда»
вчера, 21:09Фото
«Миннесота» выменяла Петри у «Флориды» на драфт-пик
вчера, 20:57
Фолиньо о матчах в день дедлайна: «Всегда считал это глупостью. Это отвлекает. Не понимаю, почему НХЛ не сделала этот день тренировочным для всех»
вчера, 20:39
Макдэвид о новичках «Эдмонтона»: «Мне нравятся все трое. У Мерфи есть габариты, он хорошо защищается, то же самое можно сказать о Дикинсоне. Дак – молодой парень, играет жестко»
вчера, 20:26
Ларионов о 2:1 с «Динамо» Минск: «Горжусь коллективом. Сложный матч против сильного соперника. Выдержать и сыграть на характере, дисциплинированно – это приятно»
вчера, 19:47
«Нью-Джерси» поместил Цыплакова, Дадонова и Гленденинга на драфт отказов. У Максима 0 очков в 9 играх за клуб при кэпхите 2,25 млн долларов
вчера, 19:22
СКА выиграл 4 из 6 последних матчей – сегодня 2:1 с «Динамо» Минск в овертайме. Команда Ларионова идет 6-й на Западе
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
ЛеБрюн сообщил, что интерес к защитнику «Филадельфии» Ристолайнену вырос: «Похоже, появилось несколько новых команд»
вчера, 21:59
Уил о новом контракте с «Динамо»: «Это отличная организация. Каждый год у нас хорошая команда, которая близка к тому, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Надеюсь, наконец-то сможем это сделать»
вчера, 20:45
Квартальнов после 1:2 от СКА: «Надо побольше энергии, агрессии. Мы можем играть по-другому»
вчера, 19:58
«Сент-Луис» поместил Жозефа на драфт отказов для расторжения контракта
вчера, 19:35
39-летний Широков о продолжении карьеры: «Решение буду принимать по окончании сезона. Силы и желание играть в хоккей у меня есть»
вчера, 18:52
Роман Ротенберг об игре футбольного «Динамо» после перерыва: «Отлично вообще! Молодцы! Ждем победы в матче против «Спартака»
вчера, 17:59
Лав о матче в Шанхае: «Я первый раз в Китае. Это прекрасный опыт, замечательный город, гостеприимство, все на высшем уровне. Единственный момент – непривычный размер льда, хотелось добавить скорости»
вчера, 16:08
Люзенков о матче с «Шанхаем» в Китае: «Талисман издалека на Кунг‑Фу Панду похож, если площадку чуть уменьшат, будет как у нас. Думаю, с каждой игрой китайский болельщик будет больше понимать нюансы»
вчера, 14:46
«Адмирал» и «Барыс» потеряли шансы на плей-офф после победы «Сибири» над «Шанхай Дрэгонс» (2:1)
вчера, 14:10
Гришин о 3:7 с «Адмиралом»: «Нефтехимик» сильно хотел победить, видимо. Много ошибок в обороне, нас наказали за это. Постараемся, чтобы счет психологически не давил, какая разница – 3:7 или 3:4»
вчера, 13:50
Рекомендуем