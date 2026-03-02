Роман Ротенберг: «Не общался с Ларионовым уже несколько лет. Это игрок сборной СССР, который принес стране победы. Это все, что я могу сказать»

Роман Ротенберг: не общался с Ларионовым уже несколько лет.

Первый вице-президент ФХР, главный тренер «России 25» Роман Ротенберг рассказал, что уже несколько лет не общался с Игорем Ларионовым.

Ранее стало известно, что Ларионов ездил в Милан на финал Олимпиады-2026. Сообщалось , что он провел ряд встреч с первыми лицами ИИХФ, руководством Федерации ледовых видов спорта Италии, руководителями зарубежных хоккейных лиг и клубов.

Летом 2025 года Ларионов сменил Ротенберга на посту главного тренера СКА.

– Обсуждали с Ларионовым его поездку в Милан?

– Я не общался с Ларионовым уже несколько лет. Я общался с Ларионовым, когда мы обсуждали, возглавит ли он сборную России до 20 лет.

Я не знаю, с кем он общался. Честно, я не в курсе. Лучше спросите Ларионова.

Я могу только сказать, что Ларионов – это игрок сборной СССР по хоккею, который принес стране победы. Это все, что я могу сказать, – сказал Ротенберг.