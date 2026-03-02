Роман Ротенберг: «Не общался с Ларионовым уже несколько лет. Это игрок сборной СССР, который принес стране победы. Это все, что я могу сказать»

  • Спортс
39

Первый вице-президент ФХР, главный тренер «России 25» Роман Ротенберг рассказал, что уже несколько лет не общался с Игорем Ларионовым.

Ранее стало известно, что Ларионов ездил в Милан на финал Олимпиады-2026. Сообщалось, что он провел ряд встреч с первыми лицами ИИХФ, руководством Федерации ледовых видов спорта Италии, руководителями зарубежных хоккейных лиг и клубов.

Летом 2025 года Ларионов сменил Ротенберга на посту главного тренера СКА.

– Обсуждали с Ларионовым его поездку в Милан?

– Я не общался с Ларионовым уже несколько лет. Я общался с Ларионовым, когда мы обсуждали, возглавит ли он сборную России до 20 лет. 

Я не знаю, с кем он общался. Честно, я не в курсе. Лучше спросите Ларионова.

Я могу только сказать, что Ларионов – это игрок сборной СССР по хоккею, который принес стране победы. Это все, что я могу сказать, – сказал Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Обиженный Ротенберг. Наверное, Ларионов не признал гениальность его упражнений). А может и просто послал.
Ответ agentkuper
Обиженный Ротенберг. Наверное, Ларионов не признал гениальность его упражнений). А может и просто послал.
Мне профессор всегда конъюнктурщиком казался, но сам факт, что он где-то йозе отбрил, намекает, что у него ещё порядочности осталось
Абрвалг и профессор Преображенский
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Абрвалг и профессор Преображенский
Не хочу казаться душным, но это просто для уточнения: АБЫРВАЛГ, ведь все-таки там дело в рыбе)
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Не хочу казаться душным, но это просто для уточнения: АБЫРВАЛГ, ведь все-таки там дело в рыбе)
Не надо стесняться
Все, что он может сказать???
А красная машина, а профессор, а советская школа?
Ответ Bloom_
Все, что он может сказать??? А красная машина, а профессор, а советская школа?
РРРУССКАЯ пятёрка в Детройте, попрошу
Завидует Профессору
Ответ Рубин2003
Завидует Профессору
Конечно. Ведь СКА при профессоре так преобразился.
Рома обижен.
А раньше Брагина вместе подсидели и выкинули
Ответ NoN
А раньше Брагина вместе подсидели и выкинули
Да Валеру надо было раньше посылать. За бутылкой!
Ответ Василий Батарейкин
Да Валеру надо было раньше посылать. За бутылкой!
За бражкой))
Ах, какою сладкой малина была.(с)
Ну чё так коротко, Роман, переходи уже на платный ChatGPT, не жмотись, а то бесплатный слишком уж мало инфы выдаёт. Игрок сборной СССР, приносил победы...
Йозе и Ларионов как магниты с одинаковыми полюсами - отталкиваются :)
Ларионов не общается с РоРо. Так правильнее и логичнее.
