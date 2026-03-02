Агент Овечкина о пропуске игроком тренировки «Вашингтона»: «Беспокоиться не о чем. Никаких травм у Саши точно не было»

Агент Овечкина высказался о пропуске хоккеистом тренировки «Вашингтона».

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтона » Александра Овечкина , высказался о том, что хоккеист пропустил тренировку клуба.

Ранее стало известно, что Овечкин не принял участия в сегодняшней тренировке, ему дали выходной .

«Если честно, не знаю, почему Саша пропускал тренировку, не в курсе. Но думаю, беспокоиться не о чем.

По крайней мере, никаких травм точно не было у него», – сказал Чистяков.

В нынешнем сезоне 40-летний Овечкин провел 62 игры и набрал 50 (24+26) баллов.