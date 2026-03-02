Агент Овечкина о пропуске игроком тренировки «Вашингтона»: «Беспокоиться не о чем. Никаких травм у Саши точно не было»
Агент Овечкина высказался о пропуске хоккеистом тренировки «Вашингтона».
Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, высказался о том, что хоккеист пропустил тренировку клуба.
Ранее стало известно, что Овечкин не принял участия в сегодняшней тренировке, ему дали выходной.
«Если честно, не знаю, почему Саша пропускал тренировку, не в курсе. Но думаю, беспокоиться не о чем.
По крайней мере, никаких травм точно не было у него», – сказал Чистяков.
В нынешнем сезоне 40-летний Овечкин провел 62 игры и набрал 50 (24+26) баллов.
вспомните, как вы поднимались легко на 5 этаж без лифта в 20 лет - и срааните это с тем, как тяжело подниматься в 40. сразу Ови поймёте
думаю на год ещё продлится, за минимальное бабло, чисто ветеранский контракт - закроет рекорд Гретцки по голам за всю историю НХЛ (сезон+плей-офф) - и повесит коньки на гвоздь с чистой совестью