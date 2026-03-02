  • Спортс
Агент Овечкина о пропуске игроком тренировки «Вашингтона»: «Беспокоиться не о чем. Никаких травм у Саши точно не было»

Агент Овечкина высказался о пропуске хоккеистом тренировки «Вашингтона».

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, высказался о том, что хоккеист пропустил тренировку клуба.

Ранее стало известно, что Овечкин не принял участия в сегодняшней тренировке, ему дали выходной

«Если честно, не знаю, почему Саша пропускал тренировку, не в курсе. Но думаю, беспокоиться не о чем.

По крайней мере, никаких травм точно не было у него», – сказал Чистяков.

В нынешнем сезоне 40-летний Овечкин провел 62 игры и набрал 50 (24+26) баллов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
обычная история. в 40 нужно больше на отдых и восстановление, чем в 20 или 30.
вспомните, как вы поднимались легко на 5 этаж без лифта в 20 лет - и срааните это с тем, как тяжело подниматься в 40. сразу Ови поймёте
Ответ Доля Кузьмин
обычная история. в 40 нужно больше на отдых и восстановление, чем в 20 или 30. вспомните, как вы поднимались легко на 5 этаж без лифта в 20 лет - и срааните это с тем, как тяжело подниматься в 40. сразу Ови поймёте
Хватит мучений,пора заканчивать
Ответ душнила
Хватит мучений,пора заканчивать
я думаю, если он хотел бы - уже бы как Флери или Копитар давно об этом объявил и заканчивал. а по его интервью и от руководства можно понять, что он настолько обожает хоккей, что не хочет заканчивать.
думаю на год ещё продлится, за минимальное бабло, чисто ветеранский контракт - закроет рекорд Гретцки по голам за всю историю НХЛ (сезон+плей-офф) - и повесит коньки на гвоздь с чистой совестью
Ещё одна новость на эту тему, и я начну беспокоиться.
Силы то не те уже к сожалению
