Кайл Олсон: «КХЛ и АХЛ похожи качеством игроков. Скорости примерно на одном уровне. Быстрый хоккей в атаке, и так же быстро команды садятся в оборону»
Канадский нападающий «Адмирала» Кайл Олсон сравнил Фонбет Чемпионат КХЛ с АХЛ.
«После словацкого хоккея КХЛ – большой шаг вперед для меня, конечно. Мне было не так сложно привыкнуть к КХЛ, потому что у меня большой опыт в АХЛ. Эти две лиги очень похожи.
Прежде всего похожи качеством игроков. Да, там больше физики, силовой борьбы, но скорости примерно на одном уровне. Быстрый хоккей в атаке, и так же быстро команды садятся в оборону», – сказал Олсон.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
Звучит как оскорбление
Значит колхоз максимум третья лига мира😏
