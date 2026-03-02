Кайл Олсон: «КХЛ и АХЛ похожи качеством игроков. Скорости примерно на одном уровне. Быстрый хоккей в атаке, и так же быстро команды садятся в оборону»

Кайл Олсон сравнил КХЛ с АХЛ.

Канадский нападающий «Адмирала» Кайл Олсон сравнил Фонбет Чемпионат КХЛ с АХЛ.

«После словацкого хоккея КХЛ – большой шаг вперед для меня, конечно. Мне было не так сложно привыкнуть к КХЛ, потому что у меня большой опыт в АХЛ. Эти две лиги очень похожи.

Прежде всего похожи качеством игроков. Да, там больше физики, силовой борьбы, но скорости примерно на одном уровне. Быстрый хоккей в атаке, и так же быстро команды садятся в оборону», – сказал Олсон.