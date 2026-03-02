  • Спортс
  Алексей Дементьев: «Участие россиян в Кубке мира крайне выгодно для НХЛ. Посмотрите, сколько свитеров продается с фамилией Кучерова, Капризова и Овечкина»
Алексей Дементьев: «Участие россиян в Кубке мира крайне выгодно для НХЛ. Посмотрите, сколько свитеров продается с фамилией Кучерова, Капризова и Овечкина»

Дементьев высказался о возможном недопуске России на Кубок мира-2028.

Агент Алексей Дементьев отреагировал на информацию о том, что сборная Словакии может сыграть на Кубке мира-2028 вместо России.

НХЛ еще не объявила состав участников турнира, но появилась информация, что известны семь стран-участниц из восьми. Последнее место могут отдать Словакии.

– Очень сложно комментировать всевозможные инсинуации ввиду того, что это не является официальной информацией от НХЛ, которая будет объявлять состав участников.

Я думаю, что все комментарии и оценки можно давать лишь после того, когда именно НХЛ объявит участников и определит группы. А все остальное – это вбросы, это сотрясание воздуха.

– НХЛ будет выгодно участие сборной России?

– Конечно, участие российских игроков в этом Кубке мира крайне выгодно для НХЛ. Помимо зрительского интереса из разных частей Северной Америки, посмотрите, сколько свитеров продается с фамилией Кучерова, Капризова и Овечкина.

Это еще будет очень серьезный соревновательный эффект, который в матчах с ведущими командами будет непредсказуем, – заявил Дементьев.

Беттмэн о России на Кубке мира-2028: «Будем следить за тем, что делает международное сообщество. Для нашей игры будет лучше, если мы сможем избежать геополитических проблем»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
"посмотрите, сколько свитеров продается с фамилией Кучерова, Капризова и Овечкина."
Правильный ответ -- ничтожно мало...
Потому что продается экипировка прежде всего Тампы, Миннесоты и Вашингтона. Если бы Миннесота не вцепилась в Капризова и тот ушел в любой другой клуб лиги, то его прекрасно заменил бы тот же Болди. В случае с Кучеровым... ну стали бы больше покупать джерси Хедмана, Генцеля, Пойнта и т.д. Овечкин, пожалуй, единственный кого клубу заменить, в плане продаж джерси+, было бы сложно... Нет, я не буду спорить, что определенная просадка, возможно, и произошла бы, но масштабы ее крайне сильно у нас преувеличивают... Вот сколько джерси сб. России с фамилией "Овечкин" продается в СА? Вот столько и есть в СА фанатов именно что Овечкина
Кстати, очень важна такая фишка, как "клубу практически пофиг на рекорды продаж атрибутики того или иного игрока"... Просто смотрите... Допустим, что сейчас основная часть продающейся атрибутики Вашингтона -- это атрибутика Овечкина... Условно 1 млн. джерси Овечкина в год + 0.5 млн. всех остальных игроков Вашингтона... Овечкин завершает карьеру и... Продажи джерси Овечкина стремительно падают... Но зато заметно возрастает спрос на джерси других игроков... Общая цифра меняется с 1.5 млн. до 1.3 млн, при этом никаких ярких лидеров, в плане продаж джерси, нет... Разница между лидером продаж у которого "жалкие" 0.2 млн и концом топ 10 0.1 млн... Когда сравниваем лидеров кажется песец пришел... Джерси Овечкина в пять раз больше продавалось, чем джерси "нового" лидера клуба, но в реальности просадка доходов клуба от продажи атрибутики упала только на 13%...
Турнир четырех наций 25 прошел без России и что? Шикарные цифры зрительского интереса (16.1 млн. зрителей финала). Цены на билеты -- 96$ это средняя цена на самый "скучный" матч Швеция-Финляндия, 464$ на матч Канада-США в группе и 766$ на финал... КМ2016 "Посетить стартовый поединок наших парней со сборной Швеции стоит от $ 51 за верхний ярус до $ 228 за нижний."+"Тем не менее посмотреть на их противостояние с Россией можно всего за $ 34, и даже хорошие места обойдутся не дороже $ 150."(это про матч с СА до 23 лет) + "Абсолютно такие же цены и на матч Россия — Финляндия, который будет последним для обеих команд на групповом этапе турнира. Что же касается остальных сборных, то расценки в общем и целом схожи с расценками на матчи сборной России. Ценовой диапазон колеблется от $50 до $200 за один билет." Прикиньте... уже на КМ16 никто не выделял сборную России от Швеции или Финляндии... Да, никто не спорит, что интерес к "противостоянию" Россия-Канада будет больше, чем к Канада-Словакия, но на доходе от проведения турнира это заметно не скажется
"посмотрите, сколько свитеров продается с фамилией Кучерова, Капризова и Овечкина." Правильный ответ -- ничтожно мало... Потому что продается экипировка прежде всего Тампы, Миннесоты и Вашингтона. Если бы Миннесота не вцепилась в Капризова и тот ушел в любой другой клуб лиги, то его прекрасно заменил бы тот же Болди. В случае с Кучеровым... ну стали бы больше покупать джерси Хедмана, Генцеля, Пойнта и т.д. Овечкин, пожалуй, единственный кого клубу заменить, в плане продаж джерси+, было бы сложно... Нет, я не буду спорить, что определенная просадка, возможно, и произошла бы, но масштабы ее крайне сильно у нас преувеличивают... Вот сколько джерси сб. России с фамилией "Овечкин" продается в СА? Вот столько и есть в СА фанатов именно что Овечкина Кстати, очень важна такая фишка, как "клубу практически пофиг на рекорды продаж атрибутики того или иного игрока"... Просто смотрите... Допустим, что сейчас основная часть продающейся атрибутики Вашингтона -- это атрибутика Овечкина... Условно 1 млн. джерси Овечкина в год + 0.5 млн. всех остальных игроков Вашингтона... Овечкин завершает карьеру и... Продажи джерси Овечкина стремительно падают... Но зато заметно возрастает спрос на джерси других игроков... Общая цифра меняется с 1.5 млн. до 1.3 млн, при этом никаких ярких лидеров, в плане продаж джерси, нет... Разница между лидером продаж у которого "жалкие" 0.2 млн и концом топ 10 0.1 млн... Когда сравниваем лидеров кажется песец пришел... Джерси Овечкина в пять раз больше продавалось, чем джерси "нового" лидера клуба, но в реальности просадка доходов клуба от продажи атрибутики упала только на 13%... Турнир четырех наций 25 прошел без России и что? Шикарные цифры зрительского интереса (16.1 млн. зрителей финала). Цены на билеты -- 96$ это средняя цена на самый "скучный" матч Швеция-Финляндия, 464$ на матч Канада-США в группе и 766$ на финал... КМ2016 "Посетить стартовый поединок наших парней со сборной Швеции стоит от $ 51 за верхний ярус до $ 228 за нижний."+"Тем не менее посмотреть на их противостояние с Россией можно всего за $ 34, и даже хорошие места обойдутся не дороже $ 150."(это про матч с СА до 23 лет) + "Абсолютно такие же цены и на матч Россия — Финляндия, который будет последним для обеих команд на групповом этапе турнира. Что же касается остальных сборных, то расценки в общем и целом схожи с расценками на матчи сборной России. Ценовой диапазон колеблется от $50 до $200 за один билет." Прикиньте... уже на КМ16 никто не выделял сборную России от Швеции или Финляндии... Да, никто не спорит, что интерес к "противостоянию" Россия-Канада будет больше, чем к Канада-Словакия, но на доходе от проведения турнира это заметно не скажется
Так Вашингтон это и есть Овечкин, а миннесота и есть капризов.
"посмотрите, сколько свитеров продается с фамилией Кучерова, Капризова и Овечкина." Правильный ответ -- ничтожно мало... Потому что продается экипировка прежде всего Тампы, Миннесоты и Вашингтона. Если бы Миннесота не вцепилась в Капризова и тот ушел в любой другой клуб лиги, то его прекрасно заменил бы тот же Болди. В случае с Кучеровым... ну стали бы больше покупать джерси Хедмана, Генцеля, Пойнта и т.д. Овечкин, пожалуй, единственный кого клубу заменить, в плане продаж джерси+, было бы сложно... Нет, я не буду спорить, что определенная просадка, возможно, и произошла бы, но масштабы ее крайне сильно у нас преувеличивают... Вот сколько джерси сб. России с фамилией "Овечкин" продается в СА? Вот столько и есть в СА фанатов именно что Овечкина Кстати, очень важна такая фишка, как "клубу практически пофиг на рекорды продаж атрибутики того или иного игрока"... Просто смотрите... Допустим, что сейчас основная часть продающейся атрибутики Вашингтона -- это атрибутика Овечкина... Условно 1 млн. джерси Овечкина в год + 0.5 млн. всех остальных игроков Вашингтона... Овечкин завершает карьеру и... Продажи джерси Овечкина стремительно падают... Но зато заметно возрастает спрос на джерси других игроков... Общая цифра меняется с 1.5 млн. до 1.3 млн, при этом никаких ярких лидеров, в плане продаж джерси, нет... Разница между лидером продаж у которого "жалкие" 0.2 млн и концом топ 10 0.1 млн... Когда сравниваем лидеров кажется песец пришел... Джерси Овечкина в пять раз больше продавалось, чем джерси "нового" лидера клуба, но в реальности просадка доходов клуба от продажи атрибутики упала только на 13%... Турнир четырех наций 25 прошел без России и что? Шикарные цифры зрительского интереса (16.1 млн. зрителей финала). Цены на билеты -- 96$ это средняя цена на самый "скучный" матч Швеция-Финляндия, 464$ на матч Канада-США в группе и 766$ на финал... КМ2016 "Посетить стартовый поединок наших парней со сборной Швеции стоит от $ 51 за верхний ярус до $ 228 за нижний."+"Тем не менее посмотреть на их противостояние с Россией можно всего за $ 34, и даже хорошие места обойдутся не дороже $ 150."(это про матч с СА до 23 лет) + "Абсолютно такие же цены и на матч Россия — Финляндия, который будет последним для обеих команд на групповом этапе турнира. Что же касается остальных сборных, то расценки в общем и целом схожи с расценками на матчи сборной России. Ценовой диапазон колеблется от $50 до $200 за один билет." Прикиньте... уже на КМ16 никто не выделял сборную России от Швеции или Финляндии... Да, никто не спорит, что интерес к "противостоянию" Россия-Канада будет больше, чем к Канада-Словакия, но на доходе от проведения турнира это заметно не скажется
Причем здесь джерси сб России ? Это НХЛ, тут неважно за какую сборную ты играешь
Рекомендуем