Алексей Дементьев: «Участие россиян в Кубке мира крайне выгодно для НХЛ. Посмотрите, сколько свитеров продается с фамилией Кучерова, Капризова и Овечкина»

Дементьев высказался о возможном недопуске России на Кубок мира-2028.

Агент Алексей Дементьев отреагировал на информацию о том, что сборная Словакии может сыграть на Кубке мира-2028 вместо России.

НХЛ еще не объявила состав участников турнира, но появилась информация , что известны семь стран-участниц из восьми. Последнее место могут отдать Словакии.

– Очень сложно комментировать всевозможные инсинуации ввиду того, что это не является официальной информацией от НХЛ , которая будет объявлять состав участников.

Я думаю, что все комментарии и оценки можно давать лишь после того, когда именно НХЛ объявит участников и определит группы. А все остальное – это вбросы, это сотрясание воздуха.

– НХЛ будет выгодно участие сборной России?

– Конечно, участие российских игроков в этом Кубке мира крайне выгодно для НХЛ. Помимо зрительского интереса из разных частей Северной Америки, посмотрите, сколько свитеров продается с фамилией Кучерова , Капризова и Овечкина .

Это еще будет очень серьезный соревновательный эффект, который в матчах с ведущими командами будет непредсказуем, – заявил Дементьев.

Беттмэн о России на Кубке мира-2028: «Будем следить за тем, что делает международное сообщество. Для нашей игры будет лучше, если мы сможем избежать геополитических проблем»