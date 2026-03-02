  • Спортс
11

Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона», ему дали выходной. У 40-летнего форварда 50 очков в 62 играх сезона

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не принял участия в сегодняшней тренировке команды.

Как сообщает журналист Тарик Эль-Башир, хоккеисту предоставили выходной.
 
«Овечкин сегодня взял выходной. Тренер Карбери сказал, что нет никаких опасений по поводу участия капитана в завтрашнем матче против «Юты», – написал Эль-Башир.

В нынешнем сезоне 40-летний Овечкин провел 62 игры и набрал 50 (24+26) баллов.

Матч с «Ютой» пройдет в ночь на 4 марта по московскому времени.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Тарика Эль-Башира
logoАлександр Овечкин
logoСпенсер Карбери
Тарик Эль-Башир
logoВашингтон
logoНХЛ
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
гол забил-выходной получил.А что отличный стимул,может теперь Александр Михайлович в 20 матчах оставшихся забивать будет.
Комментарий скрыт
... бывает посмотришь на него и думаешь, а что если рядом с ним был центр уровня Кучерова (заменить на аналог можно) - по факту всю карьеру играл без центра с пасом элитного
Гретцки и Шипачев тоже всю карьеру играли без элитного центра.:)
Мессье не элитный?
