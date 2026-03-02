Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона», ему дали выходной. У 40-летнего форварда 50 очков в 62 играх сезона

Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона».

Нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин не принял участия в сегодняшней тренировке команды.

Как сообщает журналист Тарик Эль-Башир, хоккеисту предоставили выходной.



«Овечкин сегодня взял выходной. Тренер Карбери сказал, что нет никаких опасений по поводу участия капитана в завтрашнем матче против «Юты», – написал Эль-Башир.

В нынешнем сезоне 40-летний Овечкин провел 62 игры и набрал 50 (24+26) баллов.

Матч с «Ютой» пройдет в ночь на 4 марта по московскому времени.