Карлссон вышел на 13-е место по очкам среди защитников в истории НХЛ. У него 908 баллов в 1138 играх
Эрик Карлссон вышел на 13-е место по очкам среди защитников в истории НХЛ.
Защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон набрал 908-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.
Он сделал 2 передачи в матче против «Вегаса» (5:0).
Теперь на счету Карлссона 908 (204+704) баллов в 1138 играх в регулярках НХЛ за карьеру.
Он повторил достижение Скотта Стивенса (908 (196+712) очков в 1635 играх) по числу баллов среди защитников в истории лиги, разделив с ним 13-е место.
12-е место занимает Бобби Орр (915), 11-е – Брент Бернс из «Колорадо» (937). Лидирует Рэй Бурк (1579).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
Так что 1000 должен разменять👍
нападающие то не всегда имеют подобную статистику! красава! 💪💪💪
Шел бы в нападение играть. Я понимаю что ему не очень везло с командами, ибо в Оттаве и разваливающемся СХ тяжело выходить... в +/-. Он защ, как бы. И когда видишь -110, это забавно выглядит.
У него были пару неплохих сезонов в Оттаве, в СХ не было, по-моему ни одного, где он бы вышел в +.
И вот в Питтсбурге. Более-менее норм команда, а он в прошлом где-то -25 набрал. В этом +10, что радует.
И если прям смотреть за его игрой, то как защитник он ни о чём. По этим характеристикам он игрок третьей пары. Позиции теряет, в борьбе далеко не айс. Первый пас да, хороший. Куча голов прилетает с его ошибок