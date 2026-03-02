Карлссон вышел на 13-е место по очкам среди защитников в истории НХЛ. У него 908 баллов в 1138 играх

Эрик Карлссон вышел на 13-е место по очкам среди защитников в истории НХЛ.

Защитник «Питтсбурга » Эрик Карлссон набрал 908-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ .

Он сделал 2 передачи в матче против «Вегаса» (5:0).

Теперь на счету Карлссона 908 (204+704) баллов в 1138 играх в регулярках НХЛ за карьеру.

Он повторил достижение Скотта Стивенса (908 (196+712) очков в 1635 играх) по числу баллов среди защитников в истории лиги, разделив с ним 13-е место.

12-е место занимает Бобби Орр (915), 11-е – Брент Бернс из «Колорадо» (937). Лидирует Рэй Бурк (1579).