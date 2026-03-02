Яковлев о победе России на ЧМ-2014: «Знарок пропускал финал из-за дисквалификации, на раскатке сильная речь была. Вечером уже неважно было, кто на лавке, мы были заряжены»

Яковлев высказался о победе сборной России на ЧМ-2014.

Защитник «Металлурга » Егор Яковлев высказался о победе сборной России на чемпионате мира в 2014 году.

В финале команда Олега Знарка обыграла сборную Финляндии со счетом 5:2. Тренер пропустил финальную игру из-за дисквалификации.

– Вспоминаю, что было на чемпионате мира в 2014 году, когда Олег Валерьевич пропускал финальный матч из-за дисквалификации. И какие слова он утром сказал и на раскатке. Он сел в круг, так на одно колено. Мы все подъехали к нему. И такая прямо сильная речь была.

И нам, честно, уже вечером неважно было, кто там был бы на лавке с нами или не был. Мы были заряжены, и за него играли и за себя. Эмоциональная была история.

– Поделишься в деталях?

– Олег Валерьевич всегда говорил: «Пацаны, вы можете мне в любое время позвонить, неважно, ночью, вечером, утром. Если у вас будут какие-то проблемы, вы всегда можете набрать меня, я приеду, вам помогу». Это такой свой человек, который всегда был за пацанов, с командой.

И коллектив за него всегда бился и готов был отдавать все, – сказал Яковлев.