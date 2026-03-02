  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рыбин о переносах матчей «Сочи»: «Такая ситуация в стране. Люди относятся с пониманием. Наше небо защищено более чем достаточно, нет повода переживать»
28

Рыбин о переносах матчей «Сочи»: «Такая ситуация в стране. Люди относятся с пониманием. Наше небо защищено более чем достаточно, нет повода переживать»

Максим Рыбин высказался о переносах футбольных и хоккейных матчей в Сочи.

Тренер по развитию ХК «Сочи» Максим Рыбин высказался о переносах футбольных и хоккейных матчей в городе из-за угроз атаки БПЛА.

«Подразумевал этот вопрос. Вы знаете, все на самом деле отработано, все четко. Самое главное, что люди относятся с пониманием. Допустим, вчера попросили людей пройти в укрытие. Все абсолютно спокойно восприняли ситуацию и ушли. И игроки понимают, и тренера тоже.

Здесь такая ситуация в стране. Как есть, если нужно будет так делать, значит, будем так делать. Ничего криминального нет в том, что матч с ЦСКА перенесся – просто не было возможности доиграть.

У «Спартака» с «Сочи» другая ситуация – они перенесли матч на второе марта. Решили перенести матч, потому что очень много болельщиков приехало. Я видел много спартаковских болельщиков вокруг футбольного дворца. И вообще просто гуляли, навстречу попадались на набережной. Такой матч отменить было бы очень проблематично.

Как реагируют иностранцы? Мы с ними разговариваем: «Ребят, мы не боимся, вам-то чего бояться?» Понятно, что они немножко с опаской. Но не бойтесь, наше небо защищено более чем достаточно, поэтому нет повода переживать», – заявил Рыбин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
logoСочи
болельщики
происшествия
logoМаксим Рыбин
logoКХЛ
календарь
logoСоветский спорт
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoСочи
logoЦСКА
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если защищено, то чего переносили?
Ответ sled
Если защищено, то чего переносили?
Он же хоккеист, очень много ударов в голову пропустил
Ответ sled
Если защищено, то чего переносили?
Небо защищено, а его голова нет.
И вообще, все по плану идет. Надо немного потерпеть, или хотите как в Абу-Даби?
Интересно, как же страна жила без этой ситуации до 2022 года? Плохо наверное
Просто изнывала без переносов матчей, воздушных тревог и атак беспилотников.
Ответ Joe Burrow
Интересно, как же страна жила без этой ситуации до 2022 года? Плохо наверное Просто изнывала без переносов матчей, воздушных тревог и атак беспилотников.
Главное - не забывать, что это "ситуация" была жизненно необходима, без неё был бы капут.
Ответ Madseryi88
Главное - не забывать, что это "ситуация" была жизненно необходима, без неё был бы капут.
Была жизненно необходима только для одного человека
Да иди ты, Рыбин... У меня над домом дачным кучу раз сбивали дроны и че-то вообще не спокойно и переживаем. И понимания нет. И у кучи людей также.
Вы что хотите чтоб на стадионах Сочи играли страны НАТО?! Челси и Бавария?!
"Если нужно так делать, значит будем". А потом этот товарищ Рыбин будет занимать очередь в пятницу, чтобы пораньше освободиться в субботу.
Ответ Sergey Kirillov
"Если нужно так делать, значит будем". А потом этот товарищ Рыбин будет занимать очередь в пятницу, чтобы пораньше освободиться в субботу.
"Если нужно, значит нужно
Пусть над головой летят ..."
(с)
Сделали народу проблемы на одно место на много лет (наверно до 2036 года), а народ "относится с пониманием"...
Тренер по развитию с 4-мя классами образования)
Всё хорошо!
Ответ Fao
Всё хорошо!
А в остальном , прекрасная Маркиза !
Все хорошо , все хорошо !
От дронов и ракет 100% защита. Осталось придумать как от осколков что падают с неба прямо на НПЗ и ТЕЦ защититься и тогда можно будет играть спокойно без переносов и не греть воду в кастрюле в Белгороде.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
РУСАДА сделало для КХЛ 27 допинг-тестов в январе. Среди прочих проверяли Радулова и Сурина
2 марта, 12:26
Тренер «Сочи» Михайлов о 5:1 с «Торпедо» и паузе в игре: «Сложный матч. Зрителей на трибунах стало меньше, но для них надо играть всегда»
1 марта, 17:11
Исаков про 1:5 от «Сочи»: «Ждали, когда скажут, продолжим игру или нет. Одинаковая ситуация для обеих команд. Есть вопросы по дисциплине у «Торпедо»
1 марта, 16:26
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Питтсбург» примет «Баффало», «Коламбус» против «Флориды», «Рейнджерс» сыграют с «Торонто», «Тампа» – с «Виннипегом»
сегодня, 22:01
Грэйвс сказал, что стал бы полицейским, если бы не хоккей, Рихтер – астронавтом, Матто – пожарным, Стемковски – почтальоном, Лундквист играл бы в футбол
сегодня, 21:53
Таварес – 10-й игрок в истории НХЛ, сделавший по 300+ передач за две франшизы
сегодня, 21:29
Роман Ротенберг выложил фото с Газзаевым: «Легенда»
сегодня, 21:09Фото
«Миннесота» выменяла Петри у «Флориды» на драфт-пик
сегодня, 20:57
Фолиньо о матчах в день дедлайна: «Всегда считал это глупостью. Это отвлекает. Не понимаю, почему НХЛ не сделала этот день тренировочным для всех»
сегодня, 20:39
Макдэвид о новичках «Эдмонтона»: «Мне нравятся все трое. У Мерфи есть габариты, он хорошо защищается, то же самое можно сказать о Дикинсоне. Дак – молодой парень, играет жестко»
сегодня, 20:26
Ларионов о 2:1 с «Динамо» Минск: «Горжусь коллективом. Сложный матч против сильного соперника. Выдержать и сыграть на характере, дисциплинированно – это приятно»
сегодня, 19:47
«Нью-Джерси» поместил Цыплакова, Дадонова и Гленденинга на драфт отказов. У Максима 0 очков в 9 играх за клуб при кэпхите 2,25 млн долларов
сегодня, 19:22
СКА выиграл 4 из 6 последних матчей – сегодня 2:1 с «Динамо» Минск в овертайме. Команда Ларионова идет 6-й на Западе
сегодня, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
ЛеБрюн сообщил, что интерес к защитнику «Филадельфии» Ристолайнену вырос: «Похоже, появилось несколько новых команд»
сегодня, 21:59
Уил о новом контракте с «Динамо»: «Это отличная организация. Каждый год у нас хорошая команда, которая близка к тому, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Надеюсь, наконец-то сможем это сделать»
сегодня, 20:45
Квартальнов после 1:2 от СКА: «Надо побольше энергии, агрессии. Мы можем играть по-другому»
сегодня, 19:58
«Сент-Луис» поместил Жозефа на драфт отказов для расторжения контракта
сегодня, 19:35
39-летний Широков о продолжении карьеры: «Решение буду принимать по окончании сезона. Силы и желание играть в хоккей у меня есть»
сегодня, 18:52
Роман Ротенберг об игре футбольного «Динамо» после перерыва: «Отлично вообще! Молодцы! Ждем победы в матче против «Спартака»
сегодня, 17:59
Лав о матче в Шанхае: «Я первый раз в Китае. Это прекрасный опыт, замечательный город, гостеприимство, все на высшем уровне. Единственный момент – непривычный размер льда, хотелось добавить скорости»
сегодня, 16:08
Люзенков о матче с «Шанхаем» в Китае: «Талисман издалека на Кунг‑Фу Панду похож, если площадку чуть уменьшат, будет как у нас. Думаю, с каждой игрой китайский болельщик будет больше понимать нюансы»
сегодня, 14:46
«Адмирал» и «Барыс» потеряли шансы на плей-офф после победы «Сибири» над «Шанхай Дрэгонс» (2:1)
сегодня, 14:10
Гришин о 3:7 с «Адмиралом»: «Нефтехимик» сильно хотел победить, видимо. Много ошибок в обороне, нас наказали за это. Постараемся, чтобы счет психологически не давил, какая разница – 3:7 или 3:4»
сегодня, 13:50
Рекомендуем