Ротенберг о задаче «Динамо»: «У каждого клуба – Кубок Гагарина. А иначе смысл участвовать?»
Ротенберг высказался о задаче «Динамо» в этом сезоне.
Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг высказался о задаче клуба в этом сезоне.
После 60 матчей команда тренера Вячеслава Козлова с 72 очками занимает 6-е место в Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Думаю, у каждого клуба КХЛ это Кубок Гагарина, 100%.
А иначе смысл участвовать?» – сказал Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
Если ты участвуешь в соревнованиях, то ты доложен всегда ставить максимальные цели.
Это элементарная психология. И не имеет значение выигрывал тренер что-то или нет. И не Роттенберг это придумал.
К слову, в свое время Ярцев выгнал Мостового из сборной России потому что он что-то там запланировал на финал Чемпионата Европы по футболу в котором в тот момент участвовала сборная России.
Это инстинкт победителя: Мы приехали чтобы победить, а не для того чтобы просто поучаствовать.
Советские спортсмены всегда приезжали побеждать на любые соревнования. У некоторых россиян это сохранилось, у некоторых нет.
И хорошо, что Роттенберг так говорит. Вообще не важно КТО это говорит. Важно, что воспитывает эту психологию.
Это пытался воспитывать в футболистах Хиддинк, Газаев, Капелло, Адвокаат.
Если ты говоришь: И так сойдет, то ничего не выйдет. Нужно всегда ставить максимальные цели. Только так и рождаются чемпионы, только так ими и становятся.