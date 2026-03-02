Ротенберг о задаче «Динамо»: «У каждого клуба – Кубок Гагарина. А иначе смысл участвовать?»

Ротенберг высказался о задаче «Динамо» в этом сезоне.

Член совета директоров московского «Динамо » Роман Ротенберг высказался о задаче клуба в этом сезоне. После 60 матчей команда тренера Вячеслава Козлова с 72 очками занимает 6-е место в Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ. «Думаю, у каждого клуба КХЛ это Кубок Гагарина, 100%. А иначе смысл участвовать?» – сказал Ротенберг.