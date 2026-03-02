  • Спортс
11

Ротенберг о задаче «Динамо»: «У каждого клуба – Кубок Гагарина. А иначе смысл участвовать?»

Ротенберг высказался о задаче «Динамо» в этом сезоне.

Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг высказался о задаче клуба в этом сезоне.

После 60 матчей команда тренера Вячеслава Козлова с 72 очками занимает 6-е место в Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Думаю, у каждого клуба КХЛ это Кубок Гагарина, 100%.

А иначе смысл участвовать?» – сказал Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
11 комментариев
Ответ бывалого победителя Кубка Гагарина). Правда, скромный парень. В качестве ширмы использовал Знарка и Быкова. На самом деле, все сам. Ценой кропотливой работы. Уже тогда собрал первоклассную коллекцию упражнений со всего мира и со всех видов спорта. Сейчас, правда, отошёл от тренерских дел. Даже, закулисных. Потому что, в приоритете - дети. Наше будущее. Они были брошены на произвол судьбы. Но, слава Богу, Роман заметил проблему и сейчас ее решает. Трепещите канадцы. Дети , воспитанные Ротенбергом будут вас бить). По крайней мере, в прямом смысле).
Весна началась, Йозе распустился :)
Забавная такая реакция у некоторых в комментариях. Какая разница выигрывал Роттенберг что-то или нет.
Если ты участвуешь в соревнованиях, то ты доложен всегда ставить максимальные цели.

Это элементарная психология. И не имеет значение выигрывал тренер что-то или нет. И не Роттенберг это придумал.

К слову, в свое время Ярцев выгнал Мостового из сборной России потому что он что-то там запланировал на финал Чемпионата Европы по футболу в котором в тот момент участвовала сборная России.

Это инстинкт победителя: Мы приехали чтобы победить, а не для того чтобы просто поучаствовать.

Советские спортсмены всегда приезжали побеждать на любые соревнования. У некоторых россиян это сохранилось, у некоторых нет.

И хорошо, что Роттенберг так говорит. Вообще не важно КТО это говорит. Важно, что воспитывает эту психологию.

Это пытался воспитывать в футболистах Хиддинк, Газаев, Капелло, Адвокаат.

Если ты говоришь: И так сойдет, то ничего не выйдет. Нужно всегда ставить максимальные цели. Только так и рождаются чемпионы, только так ими и становятся.
Ответ Ольга Лебедева_1116766866
Он чином от ума избавлен.
Жаль конечно этого добряка.
ууууух. изведуйте силушки богатырской
