  • Илья Воробьев: «Если в команде что-то не так, у легионера это проявляется быстрее. Их всего пять, и спрос с них выше – они должны делать разницу»
0

Илья Воробьев высказался о работе с легионерами.

Бывший главный тренер «Металлурга», СКА, ЦСКА Илья Воробьев высказался о работе с легионерами.

– Насколько тренер должен контролировать раздевалку? Что там говорят, о чем?

– Есть выражение: тренер как хороший сосед. Ты рядом, но не внутри. Должен чувствовать атмосферу, понимать, идем ли мы в одном направлении. Если начинаются конфликты, вызываешь игроков, разговариваешь. Такое тоже бывало.

– Были сложные случаи?

– Были. Например, Бек и Плотников – ребята непростые, характерные. Между собой могли спорить, с другими тоже. Это рабочий процесс.

– А иностранцы? В одних клубах они органично вливаются, в других – нет.

– Если в команде что-то не так, у легионера это проявляется быстрее. Их всего пять, и спрос с них выше – они должны делать разницу. Есть и российские ребята с похожим характером, но они чаще воспитаны в командной системе.

Снайпер вообще должен быть в меру эгоистом. Возьмите великих. Почему у Александра Овечкина столько голов? Потому что в нужный момент он берет и бросает. Но именно в меру.

– Ситуация: дорогой легионер уехал, команда вынуждена играть без него. Как реагировать тренеру?

– Сейчас и тренеры могут уехать. Причины бывают разные: рождение ребенка, семейные обстоятельства. Были случаи, когда я не отпускал, были – когда отпускал. Например, одного не отпустил, другого – отпустил и сгладил ситуацию внутри команды. Где-то дал паузу, не поставил в состав, чтобы остыл.

Каждый случай индивидуален. Конечно, когда уезжает игрок первого звена, это непросто. Но иногда команда и без него справляется.

– С иностранцами сложнее? У них рычагов давления меньше?

– С одной стороны, сложнее. Но механизмы есть. Можно говорить о восстановлении, о форме, о лишнем весе. Если захотеть, варианты находятся.

Главное – чтобы человек сам хотел играть здесь. Тогда проблем не возникает.

– Правильного веса не существует?

– Он варьируется. Все индивидуально, – сказал Воробьев

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
