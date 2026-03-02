4

Пакетт вернулся в расположение «Динамо» после операции в Германии («СЭ»)

Пакетт вернулся в «Динамо» после операции в Германии.

Форвард московского «Динамо» Седрик Пакетт вернулся в расположение клуба после операции в Германии.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в команде понимают, что в этом сезоне нападающий уже не сможет им помочь, но продолжают попытки восстановить здоровье канадца.

В нынешнем сезоне FONBET КХЛ Пакетт провел 21 матч и набрал 10 (6+4) очков при полезности «минус 2».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
То что вернулся в располагу уже неплохо, мог и домой свалить ... Здоровья и восстановления, конечно...
Передтпловом усиливаться надо. Нужен минимум 1 защ и 1 центр хорошего уровня. Иначе ничего. Я бы поискал среди тех,кто не попадет в сетку. Шулака взять можно и центра из драконов.
Или ещё вариант-Дера в центры. Но беда втом,что молодые совсем нулевые-что Прохоров,что Кол или Паталаха,что Чернов. Не видно работы Ротенберга.
Селекционный отдел разгонять тогда надо. За год обменять Макса на Дера и подтянуть никакого Зинченко и списанного Галимова-не маловато ли?
Ответ
Уже поздно кого- то искать, и наиграть уже не успеют. Четыре основных игрока травмированы и нам в этом сезоне не помогут. Главное чтобы ещё травм не было. Ещё Паша Кудрявцев должен поднабрать, пока не в оптимальной форме.
