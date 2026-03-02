Пакетт вернулся в расположение «Динамо» после операции в Германии («СЭ»)
Пакетт вернулся в «Динамо» после операции в Германии.
Форвард московского «Динамо» Седрик Пакетт вернулся в расположение клуба после операции в Германии.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в команде понимают, что в этом сезоне нападающий уже не сможет им помочь, но продолжают попытки восстановить здоровье канадца.
В нынешнем сезоне FONBET КХЛ Пакетт провел 21 матч и набрал 10 (6+4) очков при полезности «минус 2».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Или ещё вариант-Дера в центры. Но беда втом,что молодые совсем нулевые-что Прохоров,что Кол или Паталаха,что Чернов. Не видно работы Ротенберга.
Селекционный отдел разгонять тогда надо. За год обменять Макса на Дера и подтянуть никакого Зинченко и списанного Галимова-не маловато ли?