Пакетт вернулся в расположение «Динамо» после операции в Германии («СЭ»)

Пакетт вернулся в «Динамо» после операции в Германии.

Форвард московского «Динамо » Седрик Пакетт вернулся в расположение клуба после операции в Германии .

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в команде понимают, что в этом сезоне нападающий уже не сможет им помочь, но продолжают попытки восстановить здоровье канадца.

В нынешнем сезоне FONBET КХЛ Пакетт провел 21 матч и набрал 10 (6+4) очков при полезности «минус 2».