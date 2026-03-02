  • Спортс
  • Каменский о возможном недопуске России на Кубок мира-2028: «Теряется ценность турнира. Матчи с Америкой и Канадой испокон веков одни из лучших в истории хоккея»
11

Каменский о возможном недопуске России на Кубок мира-2028: «Теряется ценность турнира. Матчи с Америкой и Канадой испокон веков одни из лучших в истории хоккея»

Каменский о Кубке мира-2028 без России: ценность турнира теряется.

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о возможной замене сборной России на Кубке мира-2028.

НХЛ еще не объявила состав участников турнира, но появилась информация, что известны семь стран-участниц из восьми. Последнее место могут отдать Словакии из-за конфликта России с Украиной.

«В проведении таких турниров без сборной России теряется ценность. Потому что всегда огромный интерес к матчам сборной России, тем более с североамериканскими командами: матчи с Америкой и Канадой испокон веков были одними из лучших в истории мирового хоккея.

Организаторы делают себе хуже, когда проводят подобные турниры без участия России. Но до 2028 года еще далеко, так что мы можем еще принять участие. Есть какие-то шансы? Надо не думать, надо работать над этим и доказывать, что они многое теряют!» – сказал Каменский.

Крикунов о возможной замене России на Кубке мира-2028: «Тогда и США надо отстранять – вон что в Иране закрутилось. Надо деньги зарабатывать, а не политикой заниматься»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
11 комментариев
"Надо не думать..."
в корень зрит Валерий Викторович)))
Точно! Нам надо доказать! Конечно! Именно доказать.
Давайте соберитесь все вместе и с достоинством, что бы ни кто не подумал, что это унижение, обнявшись, как единое целое, что бы у них дрож пошла от вида единства и сплачённости коллектива, спойте песню КиШа, - Разбежавшись прыгну со скалы!
Что бы они все наконец то поняли, кого они потеряли!☝️🤭😁🤣🤣🤣🤣
А где же необходимый "прогиб" в виде фразы - "смотреть не буду"???
Ну спроси у американцев менее ли ценны их золотые медали ОИ.
про испокон каких веков говорит это чучело???
Ответ белая простыня олимпиады
про испокон каких веков говорит это чучело???
Да он неграмотный, скорее всего. Не знает сколько лет проводятся хоккейные матчи.
После победы на олимпиаде исключительная коммерческая ценность в финале КМ2028 - матч США-Канада
Пытается по-видимому "сделать хорошую мину про плохой погоде" (с)
Несмотря на все эти заклинания, про Россию в мировом хоккее уже начали забывать и прекрасно приспособились к ее отсутствию. С годами совсем забудут.
