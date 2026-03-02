Каменский о возможном недопуске России на Кубок мира-2028: «Теряется ценность турнира. Матчи с Америкой и Канадой испокон веков одни из лучших в истории хоккея»
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о возможной замене сборной России на Кубке мира-2028.
НХЛ еще не объявила состав участников турнира, но появилась информация, что известны семь стран-участниц из восьми. Последнее место могут отдать Словакии из-за конфликта России с Украиной.
«В проведении таких турниров без сборной России теряется ценность. Потому что всегда огромный интерес к матчам сборной России, тем более с североамериканскими командами: матчи с Америкой и Канадой испокон веков были одними из лучших в истории мирового хоккея.
Организаторы делают себе хуже, когда проводят подобные турниры без участия России. Но до 2028 года еще далеко, так что мы можем еще принять участие. Есть какие-то шансы? Надо не думать, надо работать над этим и доказывать, что они многое теряют!» – сказал Каменский.
Крикунов о возможной замене России на Кубке мира-2028: «Тогда и США надо отстранять – вон что в Иране закрутилось. Надо деньги зарабатывать, а не политикой заниматься»
в корень зрит Валерий Викторович)))
Давайте соберитесь все вместе и с достоинством, что бы ни кто не подумал, что это унижение, обнявшись, как единое целое, что бы у них дрож пошла от вида единства и сплачённости коллектива, спойте песню КиШа, - Разбежавшись прыгну со скалы!
Что бы они все наконец то поняли, кого они потеряли!☝️🤭😁🤣🤣🤣🤣
😏