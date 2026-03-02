Каменский о возможном недопуске России на Кубок мира-2028: «Теряется ценность турнира. Матчи с Америкой и Канадой испокон веков одни из лучших в истории хоккея»

Каменский о Кубке мира-2028 без России: ценность турнира теряется.

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о возможной замене сборной России на Кубке мира-2028.

НХЛ еще не объявила состав участников турнира, но появилась информация , что известны семь стран-участниц из восьми. Последнее место могут отдать Словакии из-за конфликта России с Украиной.

«В проведении таких турниров без сборной России теряется ценность. Потому что всегда огромный интерес к матчам сборной России, тем более с североамериканскими командами: матчи с Америкой и Канадой испокон веков были одними из лучших в истории мирового хоккея.

Организаторы делают себе хуже, когда проводят подобные турниры без участия России. Но до 2028 года еще далеко, так что мы можем еще принять участие. Есть какие-то шансы? Надо не думать, надо работать над этим и доказывать, что они многое теряют!» – сказал Каменский.

